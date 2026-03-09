Pakistan’da yakıt krizi alarmı: Okullar tatil edildi, memur maaşları kesildi ve evden çalışma dönemi başladı!

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların neden olduğu küresel yakıt krizi, Pakistan’da eğitimin aksamasına neden oldu.

OKULLAR KAPANDI, RESMİ ARAÇLAR GARAJA ÇEKİLDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, halkın yükünü hafifletmek için orta yolu bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, küresel yakıt krizi ile mücadele kapsamında kemer sıkma planını açıkladı. Şerif, tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. İki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 oranında kesileceğini belirten Şerif, ambulansların bu kesintiden muaf olduğunu açıkladı. İki ay boyunca tüm resmi araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağını belirten Şerif, kabine üyelerinin bu sürede maaş almayacağını ifade etti.

HAFTADA 4 GÜN MESAİ VE EVDEN ÇALIŞMA

Temel hizmetler dışında kamu ve özel sektör personelinin yüzde 50'sinin evden çalışacağını aktaran Şerif, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bu kuraldan bankaların muaf olduğunu belirtti.