Pakistan'daki maden faciasından kötü haber! Çok sayıda işçinin cansız bedenine ulaşıldı

12 Ocak 2025 16:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:25

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta yakınlarındaki bir kömür madeninde geçtiğimiz günlerde çökme meydana gelmişti. Facia sonrası madende mahsur kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Orta Afrika'da maden işçilerine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Orta Afrika'da maden işçilerine silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta yakınlarında geçtiğimiz günlerde yaşanan maden faciasından kötü haber geldi. Kömür madeninde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından meydana gelen göçükte mahsur kalan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, madendeki tüm cesetlerin çıkarıldığını belirterek, kurtarma operasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Maden Şefi Abdul Ghani Baloch, bugün düzenlediği basın toplantısında, kurtarma çalışmalarının 60 saat sürdüğünü belirtirken, patlamanın ardından madenin ana girişinin kapatıldığını ifade etti. Baloch, patlamanın yaşandığı ilk gün 3, ikinci gün 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını, bugün ise 8 madencinin çıkarıldığını bildirdi.

BAŞBAKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Vefat edenlerin ruhlarının huzura kavuşması için Yüce Allah'a dua ediyor ve yaslı aile üyelerinin acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.