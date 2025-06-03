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 | Berrak Arıcan

Pakistan'daki peş peşe depremlerin ardından 200 mahkum firar etti!

Pakistan'ın Karaçi şehrinde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir hapishaneden 200'den fazla mahkum kaçtı. Mahkumların 78'inin yakalandığı bildirildi.

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Pakistan'daki peş peşe depremlerin ardından 200 mahkum firar etti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 15:43

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), Karaçi’de üç düşük şiddetli depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk sarsıntı gece 01.05’te Gadap kasabasında 3.2 büyüklüğünde kaydedilirken, sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Quaidabad bölgesinde ise gün içinde 3.2 büyüklüğünde üçüncü bir sarsıntı kaydedildi.

200 MAHKUM KAÇTI

Peş peşe depremlerin ardından Karaçi'deki bir cezaevindeki mahkumlar sayım için geçici olarak dışarı çıkartıldı. Dışarı çıkartılmalarının ardından 200'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiğini ifade eden yetkililer, bu mahkumların 78'inin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Pakistan'daki peş peşe depremlerin ardından 200 mahkum firar etti!

BİRİNİ ANNESİ TESLİM ETTİ

Öte yandan yetkililer, polisle çatışmaya giren bir mahkumun etkisiz hale getirildiğini belirtirken, bir diğerinin ise annesi tarafından teslim edildiğini ifade etti.

Firari mahkumlara ilişkin çalışmalar sürüyor.

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