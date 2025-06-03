Muğla açıklarında şiddetli deprem!

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 5,3 km altında gerçekleşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gece saatlerinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti... Deprem sırasında 14 yaşındaki bir çocuk, panik atak geçirip hayatını kaybederken kaçmaya çalışan çok sayıda kişi ise yaralanmıştı...

BİR DEPREM DAHA...

Marmaris açıklarındaki depremin üzerinden 24 saat geçmeden Datça açıklarında da şiddetli bir deprem oldu. AFAD'ın verilerin göre; Datça açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça (Muğla)

Tarih:2025-06-03

Saat:14:26:30 TSİ

Enlem:35.0125 N

Boylam:25.54889 E

Derinlik:5.39 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1929864027812839645