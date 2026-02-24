Pakistan’ın eski Başbakanı Khan'ın kız kardeşi drenaj hattına düştü

Kategoriler
Pakistan’da hapisteki eski Başbakan Imran Khan’ın kız kardeşi Noreen Niazi bir kaza yaşadı.
Niazi, Pencap eyaletin yer alan Rawalpindi’deki Adiala Hapishanesi’nde yatan Khan’ı ziyaret etti. Niazi, cezaevine gitmek için inşaat halindeki drenaj hattının üzerinden geçmeye çalıştığı sırada düştü.
Niazi’nin düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirilerek, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Pakistan basını, Niazi ile başka bir kadının da drenaj hattına düştüğünü ve yaralandığını belirtti.