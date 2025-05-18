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 | Berrak Arıcan

Papa 14. Leo için Vatikan'da göreve başlama töreni: Yüzüğünün değeri dudak uçuklatan cinsten

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri 14. Leo için bugün Vatikan'da papalık görevine başlama töreniz düzenlendi. Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından takılan papalık yüzüğünün değeri dudak uçuklattı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 15:29

Papa Francis'in 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından 8 Mayıs'ta yeni Papa 14. Leo başa geçti. Bugün Vatikan'ın yeni lideri ve Katoliklerin ruhani lideri için Aziz petru Meydanı'nda özel bir tören düzenlendi.

Papa 14. Leo için Vatikan'da göreve başlama töreni: Yüzüğünün değeri dudak uçuklatan cinsten

Kardinallerinin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, törenin hemen başında Kardinal Mario Zenari tarafından önce papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan "Palio"su ardından da Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından papalık yüzüğü olarak bilinen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı. Yüzüğün değeri hakkında geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasından Dailymail bir haber yapmış ve maddi değerinin 520.000 dolar olduğunu duyurmuştu.

Papa 14. Leo için Vatikan'da göreve başlama töreni: Yüzüğünün değeri dudak uçuklatan cinsten

DÜNYA LİDERLERİ VATİKAN'DA

Aziz Petrus Meydanı'ndaki göreve başlama törenini on binlerce kişi yerinden takip etti. Yeni Papa'nın göreve başlama töreni için çok sayıda lider ve yabancı konuk da hazır bulundu.

Papa 14. Leo için Vatikan'da göreve başlama töreni: Yüzüğünün değeri dudak uçuklatan cinsten

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friederich Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın aralarında bulunduğu çok sayıda lider, yeni Papa'nın göreve başlama törenine katıldı.

Törene, Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iştirak etti.

Papa 14. Leo için Vatikan'da göreve başlama töreni: Yüzüğünün değeri dudak uçuklatan cinsten

Ayrıca Vatikan'la münasebetleri olan diğer din ve mezhepler kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinde hazır bulundu.

Vatikan ve çevresinde İtalyan güvenlik birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören boyunca polis helikopteri devriye uçuşu yaptı.

TÖREN KONUŞMASINDA GAZZE MESAJI

Törendeki yaptığı konuşmasına önceki Papa Franciscus'u anarak başlayan Papa 14. Leo, selefinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Papa 14. Leo, Konklav'ın, bugünün sınamalarına yanıt vermek istediğini belirterek, "İlk büyük arzumuzun birleşik bir kilise olduğunu söylemek isterim." dedi.

Ayinin son bölümünde de kısa bir konuşma daha yapan Papa 14. Leo, törene gelen yabancı liderlere ve meydanı dolduran halka teşekkür etti.

Papa 14. Leo için Vatikan'da göreve başlama töreni: Yüzüğünün değeri dudak uçuklatan cinsten

Papa 14. Leo, "Savaşlar nedeniyle acı çeken kardeşlerimizi unutamayız. Gazze'de çocuklar, aileler ve hayatta kalmayı başaran yaşlılar açlıkla karşı karşıya. Myanmar'da yeni çatışmalar, masum genç hayatları sona erdirdi. Harap olmuş Ukrayna ise en nihayetinde adil ve kalıcı bir barış için müzakerelerin başlamasını bekliyor." diye konuştu.

Ayinin ardından Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası içinde tek tek yabancı konukların tebriklerini kabul ederken, Bakan Ersoy da Papa'yı tebrik etti.

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