Papa 14. Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna için barış çağrısı: Silahlar sussun, diyalog sürsün

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Angola ziyaretinde, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.​​​​​​​

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 05:13
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 05:13

Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola’nın başkenti Luanda’nın Kilamba bölgesinde düzenlenen ayinin ardından yaptığı konuşmada devam eden savaşlarla ilgili barış çağrısı yaptı.

Papa 14. Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna için barış çağrısı: Silahlar sussun, diyalog sürsün

Papa 14. Leo, Angola ziyareti sırasında yaptığı konuşmada devam eden savaşlarla ilgili barış çağrısı yaptı.
Papa, Lübnan'daki ateşkesin umut verici olduğunu belirtti ve tarafları barış diyaloglarını sürdürmeye davet etti.
Tüm Ukrayna halkı için dua ettiğini ve silahların susması çağrısını yinelediğini söyledi.
Papa, Afrika turu kapsamında Angola'dan sonra Ekvator Ginesi'ni ziyaret ederek turunu sonlandıracak.
"TARAFLARI BARIŞ DİYALOGLARINI SÜRDÜRMEYE DAVET EDİYORUM"

14. Leo, açıklamasında "Lübnan’da ilan edilen ateşkes umut verici olup, Lübnan halkı ve Levant bölgesi için bir rahatlama işareti teşkil etmektedir. Diplomatik çözüm arayışına kararlılıkla devam eden tarafları, genelinde düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak barış diyaloglarını sürdürmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm Ukrayna halkı için de dua ettiğini belirten Papa, "Silahların susması ve diyalog yolunun izlenmesi çağrımı yineliyorum." dedi.

Afrika turu kapsamında Cezayir ve Kamerun’u ziyaret eden Papa, Angola sonrasında turunu Ekvator Ginesi ziyaretiyle sonlandıracak.

