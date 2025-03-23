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 | Berrak Arican

Papa Francis çifte zatürreyi atlattı! Taburcu olmadan sevenlerine böyle teşekkür etti

Papa Francis, çifte zatürreyi atlattı. Hastanede 5 hafta boyunca tedavi gören Papa Francis taburcu olmadan hemen önce hastane penceresinden sevenlerine seslendi.

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Papa Francis çifte zatürreyi atlattı! Taburcu olmadan sevenlerine böyle teşekkür etti
KAYNAK:
Sky News
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 15:11

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 5 hafta süren tedavisinin ardından iyileşti. Çifte zatürre atlatan Papa Francis, hastaneden çıkmadan önce pencereden sevenlerine seslendi ve haftalar sonra ilk kez görüntü verdi.

88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere, teşekkür etti.

EN AZ 2 AY BOYUNCA DİNLENECEK

Papa Francis'in en az iki ay sürecek dinlenme, rehabilitasyon ve iyileşme sürecine başlamak üzere Vatikan'a dönmesi bekleniyor. Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan Papa Francis'in "en az iki aylık" bir iyileşme süreciyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

PAPA FRANCIS'E NE OLMUŞTU?

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. 4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Papa Francis'in hastalığı nedir?
Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.
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ETİKETLER
#sağlık durumu
#Zatürre
#rehabilitasyon
#Vatikan
#papa francis
#Gemelli Hastanesi
#Iyileşme
#Dinlenme
#Dünya
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