Papa Francis çifte zatürreyi atlattı! Taburcu olmadan sevenlerine böyle teşekkür etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 5 hafta süren tedavisinin ardından iyileşti. Çifte zatürre atlatan Papa Francis, hastaneden çıkmadan önce pencereden sevenlerine seslendi ve haftalar sonra ilk kez görüntü verdi.

88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere, teşekkür etti.

EN AZ 2 AY BOYUNCA DİNLENECEK

Papa Francis'in en az iki ay sürecek dinlenme, rehabilitasyon ve iyileşme sürecine başlamak üzere Vatikan'a dönmesi bekleniyor. Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan Papa Francis'in "en az iki aylık" bir iyileşme süreciyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

PAPA FRANCIS'E NE OLMUŞTU?

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. 4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.