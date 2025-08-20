Papa o günü işaret ederek barış çağrısında bulundu

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri olan Papa 14'üncü Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.

Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu ve 22 Ağustos'un "barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için" dua ve oruç günü olacağını belirtti.

DAHA ÖNCE DE GAZZE İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Papa 14. Leo, daha önce de İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ateşkes uygulanması çağrısı yapmıştı.