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 | Berkay Alptekin

Papa'nın sağlık durumu 'karmaşık': Tedavi değişti, hastanede kalacak

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yapılan tetkiklerin "karmaşık klinik duruma işaret ettiği"ni belirtti. Papa'nın tedavisinde ise değişikliğe gidildiği, hastanede biraz daha kalacağı ve durumunun stabil olduğu duyuruldu.

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Papa'nın sağlık durumu 'karmaşık': Tedavi değişti, hastanede kalacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 10:13

Vatikan'ın 88 yaşındaki Devlet Başkanı Papa Franciscus, bronşit geçirdiği için 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görüyor. Papa'nın hastaneye yatışının ardından geçen 4 günün sonunda Vatikan Basın Ofisi sessizliğini bozarak sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde ve bugün yapılan tetkiklerin sonuçları, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğunu göstermiş ve bu durum tedavide değişikliğe gidilmesini gerekli kılmıştır. Şu ana kadar yapılan tüm testler, karmaşık bir klinik tabloya işaret etmekte olup uygun bir hastane yatış sürecini gerektirmektedir."

Papa'nın hastanede kalış süresinin uzayacak olması sebebiyle 19 Şubat'taki genel kabul oturumunun da iptal edildiği duyuruldu.

"KLİNİK DURUMU STABİL"

Vatikan Basın Ofisi'nden akşam saatlerinde yapılan ikinci bir açıklamada ise "Papa'nın ateşi yok ve kendisi için belirlenen tedaviyi almaya devam ediyor. Klinik durumu stabil seyretmektedir. Bugün bazı çalışma faaliyetleriyle ilgilenmiş ve metinleri okumaya vakit ayırmıştır. Papa Franciscus, şu sıralarda almaya devam ettiği çok sayıda sevgi ve destek mesajından derinden etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Papa Francis kimdir?
Franciscus, taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanıdır. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur.
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