Paris'in göbeğinde dehşet: Kripto zengininin kızını ve torununu kaçırmaya çalıştılar

Fransa'nın başkenti Paris'te kripto milyonerinin kızını ve torununu kaçırmaya çalıştılar. Maskeli ve silahlı saldırganlara, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Paris'in göbeğinde bir kripto milyonerinin kızı ve torunu saldırıya uğradı. Maskeli, silahlı bir çete, kadını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında direnen kadın ve çocuğu darp eden saldırganlara çevredeki insanlar müdahale etti.

SİLAHI UZAKLAŞTIRMAYI BAŞARDI

Olay esnasında kadın, saldırganlara ait silahı, yoldan geçen bir vatandaşa atmayı başardı. Bir başka kişi ise yangın söndürme tüpüyle saldırganlara müdahale etti. Kripto milyonerinin kızı ve torunu, çevredekiler sayesinde kurtarıldı. Saldırganlar, kadını kaçıramayacaklarını anlayınca kaçtı. Saldırganlara müdahale eden vatandaş, kadına da ilk yardım yaptı.

KAÇIRIP FİDYE İSTEYECEKLERDİ

Saldırganların amacının kripto milyonerinden fidye istemek olduğu anlaşıldı. Soruşturmanın organize suçlarla mücadele birimi tarafından yürütüleceği duyuruldu.