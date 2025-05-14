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 | Berrak Arıcan

Paris'in göbeğinde dehşet: Kripto zengininin kızını ve torununu kaçırmaya çalıştılar

Fransa'nın başkenti Paris'te kripto milyonerinin kızını ve torununu kaçırmaya çalıştılar. Maskeli ve silahlı saldırganlara, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

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KAYNAK:
CNN International
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 15:30

Paris'in göbeğinde bir kripto milyonerinin kızı ve torunu saldırıya uğradı. Maskeli, silahlı bir çete, kadını ve çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında direnen kadın ve çocuğu darp eden saldırganlara çevredeki insanlar müdahale etti.

Paris'in göbeğinde dehşet: Kripto zengininin kızını ve torununu kaçırmaya çalıştılar

SİLAHI UZAKLAŞTIRMAYI BAŞARDI

Olay esnasında kadın, saldırganlara ait silahı, yoldan geçen bir vatandaşa atmayı başardı. Bir başka kişi ise yangın söndürme tüpüyle saldırganlara müdahale etti. Kripto milyonerinin kızı ve torunu, çevredekiler sayesinde kurtarıldı. Saldırganlar, kadını kaçıramayacaklarını anlayınca kaçtı. Saldırganlara müdahale eden vatandaş, kadına da ilk yardım yaptı.

Paris'in göbeğinde dehşet: Kripto zengininin kızını ve torununu kaçırmaya çalıştılar

KAÇIRIP FİDYE İSTEYECEKLERDİ

Saldırganların amacının kripto milyonerinden fidye istemek olduğu anlaşıldı. Soruşturmanın organize suçlarla mücadele birimi tarafından yürütüleceği duyuruldu.

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