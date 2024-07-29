Parkta yürürken yıldırım çarptı! O anlar kameraya yansıdı

29 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:42

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'nın başkenti Moskova'yı şiddetli fırtına vurdu. Fırtına esnasında Patriot Park'a yıldırım düştü. Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, "Şiddetli bir fırtına sırasında Patriot Park'taki insanlara yıldırım çarptı. Sonuç olarak can kayıpları oldu" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Parka düşen yıldırıma ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 erkek ve 1 kadının yıldırım çarpması sonucu yere düştüğü görüldü. Sağlık ekipleri, olay yerine acil olarak geldi fakat 67 yaşındaki Nikolai Kalashnikov hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralanırken bir kişi kendi başına ayağa kalkabildi.

Yetkililer parkın merkez meydanında birkaç yıldırım düşmesi meydana geldiğini açıkladı. Dördüncü bir kişiyi daha yıldırım çaptığı iddia edildi.

''DIŞARI ÇIKTIĞIMDA YARALANANLARI GÖRDÜM''

Olay, Rus silahlı kuvvetlerinin ana katedralinin yakınında gerçekleşti.

Rehber Alyona, olayı şöyle anlattı: "Katedralde bir grupla birlikteyken yıldırım çaktı. Dışarı çıktığımda yaralananları gördüm. Muhtemelen turistlerdi."