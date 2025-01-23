Pasaportsuz seyahat şampiyonu: Uçakta unutulan kedi, 24 saatte dünya turu yaptı

23 Ocak 2025 16:00 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:01

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya giden bir ailenin kedisi Mittens, uçakta unutulması nedeniyle 24 saat içinde üç farklı uçuş yaptığı bir macera yaşadı. Kedi havayolu firması yetkililerinin yoğun çabaları sonrasında ailesine kavuştu.

Yeni Zelanda'dan Avustralya​'ya taşınan bir ailenin sevimli kedisi Mittens, beklenmedik bir maceraya atıldı. 8 yaşındaki kedi, sahipleriyle birlikte Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden Avustralya'nın Melbourne​ kentine taşınmak üzere yola çıktı. Ancak uçağın kargo bölümünde unutulmasıyla birlikte 24 saat içinde üç farklı uçuş gerçekleştirdi.

3 SAAT BOYUNCA AİLESİNDEN AYRI KALDI

Mittens'ın sahibi Margo Neas, Avustralya'ya vardıklarında 3 saat boyunca kedilerini alamadıklarını belirtti. Neas'ın yetkililerden aldığı bilgiye göre, kargo bölümündeki yoğunluk nedeniyle Mittens, fark edilmemiş ve uçağın Yeni Zelanda'ya dönüş yolculuğuna da katılmış. Ancak uçak şirketinin hızlı müdahalesi sayesinde kedi, bir sonraki uçuşla tekrar Melbourne'a getirilmiş ve sonunda ailesine kavuşturulmuş.

Böylece Mittens, 24 saat içerisinde Yeni Zelanda ve Avustralya arasında 3 kez uçak yolculuğu yapmış oldu. Olayın ardından The Air New Zealand hava yolu şirketi sözcüsü Alisha Armstrong, yaşananlardan dolayı Mittens'ın sahiplerinden özür diledi.