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Araba motoruna sıkışan kedi üç bacağıyla hayata tutundu: Şimdi sosyal medyanın fenomeni
10-01-2025 16:30
| Güncelleme: 10-01-2025 16:31
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, yaklaşık altı ay önce bir arabanın motoruna sıkışarak yaralanan kediyi, bir hayvansever Veteriner Hekim Şeyma Şahin'e getirdi. Şahin, kedinin bir bacağını ampute etmek zorunda kaldı. Üç bacağı olmasından dolayı "Tripot" adı verilen kedi, sahiplendirilmek istense de bacağındaki durum nedeniyle kimse sahiplenmedi. Tripot, üç bacağına rağmen enerjik yapısıyla kısa sürede mahallenin sevilen maskotu haline geldi. Kapılara tırmanıp hızlı bir şekilde koşabilen kedi, esnafın ilgisini çekti ve mahallenin gözdesi oldu. Veteriner Şeyma Şahin'in Tripot ile ilgili paylaştığı videolar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şahin, kedinin köpeklere karşı kendini savunabildiğini ve oldukça enerjik olduğunu belirtti.