İmam mezarlıkta ölü bulundu! Olayda tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

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İstanbul
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde meydana gelen olayda mahalle camisinde imam hatip olan Halil Kısa (51), ikindi namazı öncesinde gittiği mezarlıkta ölü bulundu.
İkindi saatlerinde imamın camiye namaz kıldırmaya gelmediğini gören cemaat, imamın evine giderek eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi.
Mezarlığa giden vatandaşlar, Halil Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi.
İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.