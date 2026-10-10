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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:05

İmam mezarlıkta ölü bulundu! Olayda tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Mersin'de haber alınamayan imam, mezarlıkta ölü bulundu. İmamın kurumuş bir ağacı keserken düşerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İmam mezarlıkta ölü bulundu! Olayda tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 22:05

'in ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde meydana gelen olayda mahalle camisinde imam hatip olan Halil Kısa (51), ikindi namazı öncesinde gittiği mezarlıkta ölü bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İmam mezarlıkta ölü bulundu! Olayda tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde imam hatip Halil Kısa, ikindi namazı öncesinde gittiği mezarlıkta ölü bulundu.
Camiye namaz kıldırmaya gelmeyen imamın mezarlığa gittiğini eşinden öğrenen cemaat mezarlığa gitti.
Vatandaşlar, 51 yaşındaki Halil Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İmamın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.
İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi ve soruşturma sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

CEMAATİN MEZARLIĞI GİTMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

İkindi saatlerinde imamın camiye namaz kıldırmaya gelmediğini gören cemaat, imamın evine giderek eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi. 

İmam mezarlıkta ölü bulundu! Olayda tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Mezarlığa giden vatandaşlar, Halil Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi.

İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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ETİKETLER
#mezarlık
#Mersin
#Tarsus
#Alibeyli Mahallesi
#Halil Kısa
#3. Sayfa
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