Danimarka'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi çift pansiyonda ölü bulundu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda bir süre önce Türkiye'ye tatil için gelen Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), iki gün önce bölgedeki bir pansiyona yerleşti.
Çiftin odaya girmesinin ardından iki gün boyunca dışarı çıkmaması üzerine pansiyon işletmecileri kontrol etmek istedi. Pansiyon işletmecisi tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çift banyoda hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşariye ve Tahsin Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmazken, çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.
Tahsin ve Yaşariye Ünver çiftinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.
Tahsin Ünver’in 1971 yılında işçi olarak Danimarka’ya gittiği, 1973 yılında ise eşini de yanına aldığı ve Danimarka’dan emekli olduğu belirtildi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar beldesine getirilen çiftin cenazeleri için evlerinin önünde helallik alındı.
İkindi namazını müteakip Aşağı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Yaşariye ve Tahsin Ünver çifti, belde mezarlığında toprağa verildi.