'Trafiğin ablası' Yasemin Bodur Karasu'nun ölümünde kahreden detay

Kütahya'da vatandaşların sevdiği bir isim olan ve "Trafiğin ablası" olarak bilinen kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu canına kıydı.

Karasu'nun ölümü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde ve kentte büyük üzüntüye neden olurken acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Karasu'nun cenazesi, İzmir Karabağlar’da bulunan Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

BABASININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE VE AYNI SAATTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yasemin Bodur Karasu'nun ölümü, ailesini, yakınlarını ve Kütahya'yı yasa boğarken acı bir detay ortaya çıktı.

Karasu’nun ölümünün, kendisi gibi polis olan babasının ölüm yıl dönümüne ve aynı saate rastladığı öğrenildi.

Karasu’nun ölümüyle ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.