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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 03:24
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 03:24

'Trafiğin ablası' Yasemin Bodur Karasu'nun ölümünde kahreden detay

Kütahya'da uzun yıllar görev yapan ve "Trafiğin ablası" olarak bilinen polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun ölümüyle ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Karasu'nun, babasının ölüm yıl dönümünde ve onunla aynı saatte yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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'Trafiğin ablası' Yasemin Bodur Karasu'nun ölümünde kahreden detay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 03:24
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 03:24

'da vatandaşların sevdiği bir isim olan ve "Trafiğin ablası" olarak bilinen kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu canına kıydı.

Karasu'nun ölümü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde ve kentte büyük üzüntüye neden olurken acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Karasu'nun cenazesi, Karabağlar’da bulunan Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

BABASININ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE VE AYNI SAATTE YAŞAMINI YİTİRDİ 

Yasemin Bodur Karasu'nun ölümü, ailesini, yakınlarını ve Kütahya'yı yasa boğarken acı bir detay ortaya çıktı. 

Karasu’nun ölümünün, kendisi gibi polis olan babasının ölüm yıl dönümüne ve aynı saate rastladığı öğrenildi. 

Karasu’nun ölümüyle ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

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ETİKETLER
#kütahya
#izmir
#Yasemin Bodur Karasu
#Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
#Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı
#3. Sayfa
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