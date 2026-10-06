'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis Yasemin Bodur Karasu canına kıydı

Kütahya'da görevi nedeniyle vatandaşların sevdiği bir isim haline dönüşen ve "Trafiğin ablası" olarak bilinen kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu hayatını kaybetti.

Karasu'nun vefat nedeninin kendi canına kıyması olduğu öğrenildi. Polis memurunun beylik silahıyla canına kıyması görev yaptığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde ve kentte büyük üzüntüye neden oldu. Acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olayla ilgili Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda "Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli, uzun yıllardır görev yapan ve 'Trafiğin Ablası' olarak anılan polis memuru Yasemin Bodur Karasu beylik silahı ile hayatına son vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun cenaze programıyla ilgili de bilgi verildi. Karasu'nun cenazesinin, İzmir Karabağlar’da bulunan Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.