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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 23:53

'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis Yasemin Bodur Karasu canına kıydı

Kütahya'da "Trafiğin ablası" olarak tanınan polis memuru Yasemin Bodur Karasu canına kıydı. Karasu'nun ölümü kenti hüzne boğarken cenaze töreninin İzmir'de yapılacağı açıklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis Yasemin Bodur Karasu canına kıydı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 23:53

'da görevi nedeniyle vatandaşların sevdiği bir isim haline dönüşen ve "Trafiğin ablası" olarak bilinen kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu hayatını kaybetti.

Karasu'nun vefat nedeninin kendi canına kıyması olduğu öğrenildi. Polis memurunun beylik silahıyla canına kıyması görev yaptığı Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde ve kentte büyük üzüntüye neden oldu. Acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK 

Olayla ilgili Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşıldı. 

'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis Yasemin Bodur Karasu canına kıydı

Paylaşımda "Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli, uzun yıllardır görev yapan ve 'Trafiğin Ablası' olarak anılan polis memuru Yasemin Bodur Karasu beylik silahı ile hayatına son vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun cenaze programıyla ilgili de bilgi verildi. Karasu'nun cenazesinin, Karabağlar’da bulunan Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. 

 

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ETİKETLER
#kütahya
#izmir
#Yasemin Bodur Karasu
#Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
#Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü Ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
#3. Sayfa
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