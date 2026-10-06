Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu

Adil Katılım Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'deki boş bir arazide aracının içinde ölü bulundu.

Bölgede yapılan incelemede Ballı'nın tabancayla canına kıydığı değerlendirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.