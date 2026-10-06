Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu

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İstanbul
İstanbul Çekmeköy'deki boş bir araziye ihbar üzerine sevk edilen ekipler, araç içerisinde sürücü koltuğunda bulunan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgede yapılan ilk incelemelerde Ballı'nın tabancayla başından vurulmuş bir halde yaşamını yitirdiği tespit edilirken intihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.
Ali Emre Ballı'nın ismi, fon soruşturmasında geçmiş, konuyla ilgili ifade vermişti. Ballı'nın hakkında konulan mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı.