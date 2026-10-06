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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:19

Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu

Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Ballı'nın canına kıydığı değerlendiriliyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:19

'deki boş bir araziye ihbar üzerine sevk edilen ekipler, araç içerisinde sürücü koltuğunda bulunan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Adil Katılım Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'deki boş bir arazide aracının içinde ölü bulundu.
46 yaşındaki Ali Emre Ballı, aracının sürücü koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Bölgede yapılan incelemede Ballı'nın tabancayla canına kıydığı değerlendirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ballı'nın ismi daha önce fon soruşturmasında geçmiş ve konuyla ilgili ifade vermişti.
Ballı hakkında konulan mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede yapılan ilk incelemelerde Ballı'nın tabancayla başından vurulmuş bir halde yaşamını yitirdiği tespit edilirken intihar ihtimali üzerinde duruluyor. 

Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

FON SORUŞTURMASINDA İSMİ GEÇMİŞTİ

Ali Emre Ballı'nın ismi, fon soruşturmasında geçmiş, konuyla ilgili ifade vermişti. Ballı'nın hakkında konulan mal varlığı tedbiri kaldırılmıştı.

 

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#İstanbul
#Çekmeköy
#Adil Katılım Bankası
#Finansal Kurumlar Birliği
#Ali Emre Ballı
#Gündem
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