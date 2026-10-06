Şüpheli ve spekülatif işlemlerle gündeme gelen, çok küçük bir azınlık yüz katın üzerinde kar ederken binlerce yatırımcının büyük zarara uğratıldığı sermaye piyasası hareketleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Fon krizi için AK Parti'den 10 maddelik kanun teklifi! Geri ödemelere düzenleme de var AK Parti TBMM Grubu, sermaye piyasasındaki fon işlemleriyle ilgili 455 bin 578 yatırımcının varlıklarının tasfiyesini öngören 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinin cuma veya pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. 1 milyon liranın altında alacağı bulunan yaklaşık 350 bin yatırımcıya ödemelerin bu ay içinde kademeli olarak başlatılması planlanıyor. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi öngörülüyor. Ödemeler için fonların bünyesindeki menkul kıymet, taşınmaz ve diğer varlıklar nakde çevrilecek. İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ödemelerde hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.

AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi hazırlandı.

455 BİN 578 YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Geçici olacak kanunla ilgili teklifin cuma veya pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

1 MİLYON TL ALTINDAKİ ALACAKLARA BU AY İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

455 bin 578 kişinin içinde yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.

Ödemelerin peyderpey ve kademeli olacak şekilde yapılacağı öğrenilirken 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Sürecin ara ödeme yöntemiyle ilerlemesi öngörülüyor.

ANA PARA VE ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Meclis'e sunulacak düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor.

Tasfiye kapsamındaki fonlar kapsamında bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakit haline getirilecek. Böylece elde edilecek kaynak, yatırımcılara yapılacak ödemeler için kullanılacak.

ÖDEMELER KADEMELİ OLACAK

Düzenlemenin yasalaşmasıyla söz konusu ödemelerin aşamalar halinde yapılması planlanıyor. Bu kapsamda ilk süreçte 1 milyon liranın altında yatırımı olan yaklaşık 350 bin kişi için ödeme süreci devreye alınacak.

1 milyon TL üzeri alacağı bulunan yatırımcılar, fonların varlıklarının nakit haline dönüştürülmesi ve tasfiye sürecinin ilerlemesine bağlı olarak ödeme sahibi olacak.

ÖDEMELERDE KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı öğrenilirken AK Partili yöneticilerden alınan bilgiye göre bu süreçte kamu kaynakları kullanılmayacak.