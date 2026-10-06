Fon krizi için AK Parti'den 10 maddelik kanun teklifi! Geri ödemelere düzenleme de var

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İstanbul
Şüpheli ve spekülatif işlemlerle gündeme gelen, çok küçük bir azınlık yüz katın üzerinde kar ederken binlerce yatırımcının büyük zarara uğratıldığı sermaye piyasası hareketleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.
Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi hazırlandı.
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Geçici olacak kanunla ilgili teklifin cuma veya pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
455 bin 578 kişinin içinde yaklaşık 350 bininin fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor.
Ödemelerin peyderpey ve kademeli olacak şekilde yapılacağı öğrenilirken 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Sürecin ara ödeme yöntemiyle ilerlemesi öngörülüyor.
Meclis'e sunulacak düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor.
Tasfiye kapsamındaki fonlar kapsamında bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakit haline getirilecek. Böylece elde edilecek kaynak, yatırımcılara yapılacak ödemeler için kullanılacak.
Düzenlemenin yasalaşmasıyla söz konusu ödemelerin aşamalar halinde yapılması planlanıyor. Bu kapsamda ilk süreçte 1 milyon liranın altında yatırımı olan yaklaşık 350 bin kişi için ödeme süreci devreye alınacak.
1 milyon TL üzeri alacağı bulunan yatırımcılar, fonların varlıklarının nakit haline dönüştürülmesi ve tasfiye sürecinin ilerlemesine bağlı olarak ödeme sahibi olacak.
Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı öğrenilirken AK Partili yöneticilerden alınan bilgiye göre bu süreçte kamu kaynakları kullanılmayacak.