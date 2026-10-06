Gözler yarın TBMM’de: Cevdet Yılmaz fon soruşturmasında vekilleri bilgilendirecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde kamuoyunun ve piyasaların yakından takip ettiği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelecek.
Yılmaz'ın, soruşturma kapsamında yürütülen süreç ve gündemdeki gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi vermesi bekleniyor.