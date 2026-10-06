Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Editör Masası'nda gündemin öne çıkan başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Gürlek; kamuoyunda yakından takip edilen "fon soruşturması" süreci, faili meçhul dosyalarındaki son durum ve "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik yürütülen adli çalışmalar başta olmak üzere, yargı gündemindeki kritik başlıklara dair soruları yanıtlıyor.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması mesajı: Etkin pişmanlık detayı dikkat çekti Adalet Bakanı Akın Gürlek, Editör Masası'nda gündemin öne çıkan başlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, kamuoyunda yakından takip edilen 'fon soruşturması' sürecine dair soruları yanıtladı. Faili meçhul dosyalardaki son duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı. 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik yürütülen adli çalışmalar ele alındı. Yargı gündemindeki kritik başlıklar gündeme getirildi.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

FON SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

İşte Bakan Gürlek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Evet, İstanbul Başsavcısıyken daha sonra, yani 2026 yılının özellikle ağustos ayında vatandaşlarımızdan çok yoğun şikâyetler geliyordu. Siz de biliyorsunuz, burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç, vatandaşlarımızın birikimlerini borsada, hisselerde değerlendirmesidir. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde, 'balon hisse' diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde kısa sürede gir-çık yapılarak sağlanan bir kazanç var.

Bu durum tabii dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ye soruşturma izni için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu; fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzekkereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık ancak soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var.

Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum: Özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü; bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısımdan meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Sürecin en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor, anlık olarak bilgilendirme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla da sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar düzenledik. Biliyorsunuz, en son Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi / Koordinasyon Kurulu toplandı, Maliye Bakanımız da bu kurulda yer alıyor.

40 MİLYON CİVARINDA BİR HAVALE TALİMATI

"Şimdi tabii biz 17 Eylül itibarıyla SPK tarafından, biliyorsunuz, fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz, rakamları... Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırılmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz, mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu.

Soruşturmadan iki gün sonra —yani isim vermeyeyim— fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale, transfer için talimat vermişti. Ama tabii İstanbul Başsavcılığımızın yazısı uyarınca bu transfer talimatı önlendi.

Burada Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi. Biliyorsunuz, 'Özellikle burada kurumların bir ihmali var mı?' diye... Kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kuruluna görev verdi. Onlar inceleyecek; daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

Ama şunu söylemek istiyorum ben: Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle, bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından artırarak yatırdığı meşru bir yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük: Özellikle kapalı fonlarda ya da açık fonlarda tamamen aldıkları tüyolarla, içeriden aldıkları bilgilerle, manipülatif hareketlerle, kötü niyetle kısa sürede gir-çık yaparak inanılmaz, fahiş miktarda kazanılan paralar var.

Biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşturmayı başlattık. Biz; SPK, Borsa İstanbul ve aynı zamanda biliyorsunuz Merkezi Kayıt Kuruluşu var, oradan gelen bütün listeler uyarınca, manipülatif hareketler yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan tüm kişilere —bunların içinde şirketler de var, gerçek kişiler de var— karşı İstanbul Başsavcılığı olarak tedbir kararları koyduk.

5 KİŞİ HESAPLARA İADEDE BULUNDU

Bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışına çıkış yasakları var. Devam eden bir süreç var, bu tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum: Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, Borsa İstanbul bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var, biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım.

Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz —biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız— başkanlığında bir Finansal İstikrar Kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK, bağımsız kurul, bir kısım kararlar da aldı. Biz Başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz. Ama biz sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ile Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyoruz. Yani sonuçta Başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri, devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından yürütülen süreçler.

Burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan kurul, kararlar aldı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL'ye kadar olan paralarının iadesi konusuna karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu, Serdar Bey, bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var: Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler: Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz... Ve mesela 2 ayda girilmiş, çok yüksek miktarlarda çıkış yapılmış, yani bir kâr çıkışı yapılmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlıklarına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk.

Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde, TMSF'de de bir iade hesabı açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı... Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulundu. Bunlar, bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF'ye bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcılık gerekli yazıyı yazacak.

SPK Kanunu, yani Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde, yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderilenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbiri uygulananlar da var. Devam eden bir süreç var burada."

HAKEMLER DOSYASI: TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZ OLMASINI İSTİYORUZ

Hakemler dosyası olarak adlandırılan dosya; resmî belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle biliyorsunuz, bazı hakemlere ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı hususunda bir soruşturma başlatılmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey tutuklandı, devam eden bir süreç var.

Elbette burada biliyorsunuz hakemlerin resmî sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlere bilerek kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürüttü. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı ve tutuklu sayısı beş, adli kontrol sayısı iki.

Devam eden bir süreç var ama ben şunu söylemek istiyorum: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum, bütün insanlarımız ekranları başından takip ediyor. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporlarını sizler de paylaştınız, HTS kayıtları var, özellikle WhatsApp yazışmaları var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile başka kişiler arasındaki yazışmalarda hakemlere baskı yapıldığı, mobbing uygulandığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği, aynı şekilde sınavlarında ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiği iddiasıyla devam eden bir süreç var. İnşallah, biz Türk futbolunun temiz olmasını istiyoruz.

Serdar Bey, hukukta şöyle bir durum vardır: Savcılarımız somut verilere göre, delillere göre hareket eder. Elbette bu konuda şikâyetler yapılmıştır, ihbarlar geliyordur ama somutlaştırmak gerekir. Yani şu derbi maçında şu hakemin kural hatasını kasıtlı olarak ya da bir menfaat karşılığında yaptığına dair somut bir veri olması lazım. Bu konuda elbette şikâyetler yapılmıştır ama burada hukuk delillere göre hareket eder. Sizin söylediğiniz bakımdan ben arkadaşlarla görüştüğümde bana bir şey olmadığını söylediler. Somut veri olması lazım; burada somut veri çok önemli. MASAK raporları önemli, HTS kayıtları önemli. Dediğiniz gibi hakemlere sınav sorularının önceden verilmesi, bazı hakemlerin özellikle mobbing yapılarak klasman dışı bırakılması, derbi maçlarına belirli bir hakem grubunun yönlendirilmesi; bunlar önemli. Ama somut veri varsa, sizin söylediğiniz gibi özellikle hakemlerin kural hatasını bilerek yaptığı ya da kötü niyetle yaptığı veya bir menfaat karşılığında yapıp yapmadığı, bunların hepsi araştırılıyor. Ama şu an için öyle bir şey yok sizin de söylediğiniz gibi.

Elbette, şimdi Futbol Federasyonu biliyorsunuz disiplin yönünden bakıyor, oranın kendi birimleri var. Ama tabii savcılık farklı bakıyor. Futbol Federasyonu o süreçte, özellikle bahis sürecinde de futbolcular, menajerler ya da bahis konusunda bize verileri vermişti. Ancak onların yürüttüğü süreç ile bizim yürüttüğümüz süreç farklı. Futbol Federasyonu disiplin cezası verebiliyor; disiplin olarak bir kulüp başkanına ya da bahse karışan birisine hak yoksunluğu cezası verebiliyor. Orada verilen hak yoksunluğu savcılık anlamında her zaman adli suç oluşturmayabiliyor, bizim baktığımız kriterler farklı. Biz tabii daha farklı değerlendiriyoruz. Örneğin bir yasa dışı bahis suçu olabilmesi için bir futbolcunun kendi maçında oynamış olması gerekiyor. Başka bir maçta oynadığı zaman, eğer futbolcu o maçta yer almamışsa bu adli açıdan suç sayılmayabiliyor. Ama Futbol Federasyonuna göre bu bir disiplin cezası konusudur. Bunların ikisinin kriterleri farklı. Onlarla da istişare halindeyiz, bize gerekli bilgi ve belgeleri veriyorlar. Yani şu an bir koordinasyon süreci var."