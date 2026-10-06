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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:38

Bakan Uraloğlu: 'Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz'

Trakya'da ulaşımda tarihi dönem başlıyor! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule etabı 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor. İstanbul-Kapıkule arası seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşüren dev projeyle hızlı tren ağımız resmen Avrupa sınırına dayanıyor. İşte il sayısını 14'e çıkaracak projenin tüm detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Hızlı tren ağımızı 'den 'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı tarafından hizmete açılacağını belirtti. Ayrıca Bakan Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle hızlı tren ağının Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini vurguladı. 

Bakan Uraloğlu: 'Hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz'

'HIZLI TREN AĞIMIZI AVRUPA SINIRINA KADAR ULAŞTIRIYORUZ'

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Böylece hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayımızı 11'den 14'e çıkaracağız. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık. Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 buçuk saate, yük taşıma süresi ise 8 buçuk saatten 3,5 saate düşecek. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1 buçuk milyon tondan 9 buçuk milyon tona çıkacak. Ispartakule-Çerkezköy etabımız ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapım çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#abdulkadir uraloğlu
#çerkezköy
#kapıkule
#Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı
#Ekonomi
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