Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi milli takım kariyerine son noktayı koyuyor

Futbol dünyası yarın gece tarihi anlardan birine tanıklık edecek. Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı ve yaşayan efsanesi Lionel Messi, milli formayla son müsabakasına çıkıyor.

Buenos Aires’in simge mekanlarından biri olan ve Güney Amerika’nın en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumu konumundaki Monumental Stadı, Arjantin ile Benin arasında oynanacak bu anlamlı mücadeleye ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 85 bin futbolseverin tribünleri doldurmasının beklendiği jübile niteliğindeki maç, Türkiye saatiyle yarın gece 02.00’de başlayacak.

EN ÇOK GOL ATTIĞI UĞURLU SAHASI: MONUMENTAL STADI

Arjantin Milli Takımı ile veda maçına çıkacak olan Messi için Monumental Stadı’nın anlamı son derece büyük. 39 yaşındaki yıldız futbolcunun milli formayla iç sahada en fazla ağları havalandırdığı stadyum olan bu tarihi mabette Arjantin, Messi'nin oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ve 6 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu stadyumdaki ilk milli golünü 2008 yılındaki Dünya Kupası elemelerinde Uruguay’a karşı kaydeden Arjantinli kaptan, toplamda 19 gole imza attı. Messi ayrıca 2021 ve 2024 yıllarında Bolivya ile oynanan mücadelelerde Monumental Stadı çimlerinde hat-trick yapma başarısı göstermişti.

REKORLAR VE KUPALARLA DOLU 21 YIL

Tam 21 yıl boyunca Arjantin formasını gururla taşıyan Lionel Messi, arkasında kırılması güç rekorlar ve devasa bir kupa müzesi bırakarak milli takımı bırakıyor.

Arjantin formasıyla 207 kez sahaya çıkan efsane isim, ülke tarihinde en çok milli olan oyuncu ünvanını açık ara elinde tutuyor. Üstelik attığı 125 golle yalnızca ülkesinin değil, tüm Güney Amerika kıtasının en golcü milli futbolcusu olarak kariyerini zirvede noktalamış oluyor.

Messi, milli takım seviyesinde koleksiyonuna 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 1 FIFA U-20 Dünya Kupası ekleyerek toplamda 6 büyük zafer yaşadı.

SON DANS: 2026 DÜNYA KUPASI İKİNCİLİĞİ

Messi'nin milli formayla katıldığı son büyük organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası oldu. 2022 yılında Dünya Kupası’nı kaldırarak hayallerini gerçekleştiren tecrübeli yıldız, 2026’da da ülkesini finale kadar taşımayı başardı. Uzatma dakikalarında İspanya’ya 1-0 mağlup olarak gümüş madalyada kalan Arjantin’de Messi, turnuvada attığı 8 golle performansından hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE ALTIN HARFLERLE KAZINAN İSTATİSTİKLER

Kariyeri boyunca tam 6 farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) mücadele eden Lionel Messi, turnuva tarihinin en çok maça çıkan futbolcusu unvanına sahip. Dünya Kupaları'nda çıktığı 34 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan yıldız oyuncu, FIFA Dünya Kupası tarihinin en fazla galibiyet alan ismi olarak da rekor kırdı.

Dünya Kupası organizasyonlarında toplam 21 gole ulaşan Messi, turnuva tarihinin en golcü ikinci oyuncusu konumunda yer alıyor. Listenin zirvesinde ise 22 golle Fransız yıldız Kylian Mbappe bulunuyor.