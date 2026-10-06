Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen fon soruşturmaları birçok alanı birden etkiledi. Bu kapsamda konut almak için tasarruf finansman firmalarına başvurmak isteyenler, beklemeye geçerken, birçok kişi de sözleşmelerini iptal etmek için başvuruda bulundu. Konuya ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar, bu tür projelere dâhil olmadan önce şirketin mali yapısından sözleşme şartlarına, teslim süresinden cayma şartlarına kadar birçok detayın dikkatle incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ev almak isteyenlerde fon soruşturması tedirginliği! Uzmanlar uyardı: ‘Taksite değil güvenceye bakın’ Gündemdeki fon soruşturmaları nedeniyle tasarruf finansman ve ön ödemeli konut projelerine yönelik endişeler artarken, hukukçular sözleşme şartları, cayma hakları ve yasal güvenceler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gayrimenkul hukukçusu Murat Tezcan, ön ödemeli konut satışı ile tasarruf finansmanı modellerinin hukuki olarak farklı olduğunu ve ön ödemeli satışta teslim süresinin 48 ayı aşamayacağını belirtti. Tasarruf finansmanında sözleşme imzalandıktan sonraki 14 gün içinde cayılırsa organizasyon ücreti dahil tüm ödemeler iade edilirken, bu süre geçtikten sonra organizasyon ücreti kural olarak iade edilmemektedir. Tasarruf finansman şirketlerindeki paraların banka mevduatı statüsünde olmadığını vurgulayan Tezcan, BDDK denetiminin devlet garantisi veya sigortası anlamına gelmediğini ifade etti. Hukukçu Çağla Gül Bulut, mağduriyet durumunda dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirterek sözleşme, dekont ve yazışmaların mutlaka saklanması gerektiğini söyledi.

“VATANDAŞ NE KADAR TAKSİT ÖDEYECEĞİNE DEĞİL HAK GÜVENCESİNİN OLUP OLMADIĞINA BAKMALI”

Konuya ilişkin konuşan gayrimenkul hukukçusu Murat Tezcan “Önce iki farklı modeli ayırmak gerekiyor. Birincisi, inşaat şirketinden henüz tamamlanmamış bir konutu satın almak, yani ön ödemeli konut satışı. Tasarruf finansman şirketiyle sözleşme yapmak ise doğrudan bir ev satın almak değil, belirli şartlarla ileride konut alımında kullanılacak finansmanı edinmek. Bu ayrım önemli. Şirketin yükümlülükleri ve vatandaşın hakları ve izleyeceği hukuki yol, buna göre değişiyor. Projeden konut alırken arsanın kime ait olduğu, tapudaki ipotek ve hacizler, yapı ruhsatı ve sözleşmenin şekli mutlaka incelenmeli. Ön ödemeli konut satışında ruhsat alınmadan sözleşme yapılamaz; satış vaadinin de noterde düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Ancak noterde sözleşme yapılması da tek başına inşaatın tamamlanacağının garantisi değil. Vatandaş ne kadar taksit ödeyeceğine değil hak güvencesinin olup olmadığına bakmalı” dedi.

14 GÜN SONRA ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

Sistemden çıkış şartlarına da değinen Tezcan, “Tasarruf finansmanında sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayılırsa organizasyon ücreti dâhil bütün ödemelerin iadesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra tasarruf döneminde kullanılan olağan fesih hakkı ise aynı sonucu doğurmaz; organizasyon ücreti kural olarak iade kapsamı dışında kalır. Dolayısıyla ‘Vazgeçersem paramın tamamını hemen alırım’ düşüncesiyle hareket edilmemeli. Soruşturma haberlerinden hareketle bütün sektörü aynı kefeye koymayı doğru bulmam. Ancak şirketin tanınırlığını da hukuki güvence yerine koyamayız. Benim tavsiyem, sözleşmenin ödeme yapılmadan önce hukuken incelenmesi” ifadelerini kullandı.

TESLİM SÜRESİ 48 AYI AŞAMAZ

Ödeme ve teslim süresinin birbirinden ayrı olduğunu söyleyen Tezcan “Vatandaşın 10 yıl taksit ödeyecek olması, konutun 10 yılda teslim edileceğini göstermez. Ön ödemeli satışta teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı aşamaz” dedi.

Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK izninin mutlaka kontrol edilmesini öneren Tezcan “BDDK denetimi ‘devlet yatırdığım parayı garantiye alıyor’ diye değerlendirilmemeli. Bu paralar banka mevduatı statüsünde değil. Yani banka mevduatı gibi sigorta kapsamında değil” uyarısını yaptı.

DOLANDIRICILIK SUÇU KAPSAMINDA

Olayın ceza hukuku boyutunu değerlendiren hukukçu Çağla Gül Bulut ise mağduriyet hâlinde dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülebildiğini belirterek “Suç örgütlüyse ceza daha da artar. Sözleşmeler, ödeme dekontları, teslim tarihi ve ödeme planları, reklam ve tanıtım materyalleri ile şirketle yapılan yazışmaların mutlaka saklanması gerekiyor. Vazgeçme ya da taahhütlerin yerine getirilmemesi hâlinde ceza soruşturmasına başvurulabilir” dedi.