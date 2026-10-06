Fondan çıkan yatırımcı nereye yöneldi? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin karşısına geçerek bankanın faaliyetleri ve gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda yaşanan hareketliliğe değinen Karahan, sistemden çıkan paranın finansal sistem dışına kaçmadığını vurguladı:
"Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu giriyoruz."
Enflasyon patikası ve sıkı para politikası duruşuna ilişkin mesajlar da veren Karahan, dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmesine rağmen yönünü koruduğunu ifade etti. Fiyatlar genel düzeyindeki yavaşlamanın daha net hissedilmeye başlandığını belirten Karahan şunları söyledi:
"Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte. Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz."