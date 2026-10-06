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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:07

Fondan çıkan yatırımcı nereye yöneldi? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, fon soruşturmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Para piyasası fonlarından çıkış yaşandığını belirten Karahan, bu kaynağın büyük oranda TL mevduata yöneldiğini vurguladı. İşte Karahan’ın dezenflasyon süreci ve piyasalardaki son duruma ilişkin kritik açıklamaları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fondan çıkan yatırımcı nereye yöneldi? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 17:07

(TCMB) Başkanı , ’nda milletvekillerinin karşısına geçerek bankanın faaliyetleri ve gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Fondan çıkan yatırımcı nereye yöneldi? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda bankanın faaliyetleri ve fonlardaki çıkışlar ile dezenflasyon süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Para piyasası ve benzeri fonlardan çıkan paranın büyük oranda mevduata yöneldiği belirtildi.
Mevduata yönelimde TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğu ifade edildi.
Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiği ve enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiği belirtildi.
Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağı öngörüldü.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda yaşanan hareketliliğe değinen Karahan, sistemden çıkan paranın finansal sistem dışına kaçmadığını vurguladı:

"Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu giriyoruz."

Fondan çıkan yatırımcı nereye yöneldi? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı

"DEZENFLASYON İVME KAYBETSE DE SÜRÜYOR"

Enflasyon patikası ve sıkı duruşuna ilişkin mesajlar da veren Karahan, sürecinin ivme kaybetmesine rağmen yönünü koruduğunu ifade etti. Fiyatlar genel düzeyindeki yavaşlamanın daha net hissedilmeye başlandığını belirten Karahan şunları söyledi:

"Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte. Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz."

 

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ETİKETLER
#para politikası
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#fatih karahan
#dezenflasyon
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
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