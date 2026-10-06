Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin karşısına geçerek bankanın faaliyetleri ve gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Fondan çıkan yatırımcı nereye yöneldi? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda bankanın faaliyetleri ve fonlardaki çıkışlar ile dezenflasyon süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Para piyasası ve benzeri fonlardan çıkan paranın büyük oranda mevduata yöneldiği belirtildi. Mevduata yönelimde TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğu ifade edildi. Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiği ve enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiği belirtildi. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağı öngörüldü.

Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlarda yaşanan hareketliliğe değinen Karahan, sistemden çıkan paranın finansal sistem dışına kaçmadığını vurguladı:

"Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu giriyoruz."

"DEZENFLASYON İVME KAYBETSE DE SÜRÜYOR"

Enflasyon patikası ve sıkı para politikası duruşuna ilişkin mesajlar da veren Karahan, dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmesine rağmen yönünü koruduğunu ifade etti. Fiyatlar genel düzeyindeki yavaşlamanın daha net hissedilmeye başlandığını belirten Karahan şunları söyledi:

"Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte. Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz."