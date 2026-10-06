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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:14

Gram altın 6 bin 550 TL'ye geriledi, yatırımcı pusuda: Düşüş sürebilir

Gram altının 6 bin 550 lira seviyelerine gerilemesi piyasada kartları yeniden dağıttı. Yüksek fiyattan altın alanlar zararda olduğu için satmaktan kaçınırken, yeni yatırımcılar ise fiyatların daha da düşebileceği beklentisiyle beklemeye geçti. Piyasadaki son durumu değerlendiren kuyumcu Nasir Amcalar, Fed'in faiz adımları ve enflasyon baskısıyla satışların devam edebileceğini belirtti. İşte çeyrek, yarım ve tam altındaki son rakamlar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Gram altın 6 bin 550 TL'ye geriledi, yatırımcı pusuda: Düşüş sürebilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:14

Altındaki sert düşüş vatandaşın altına olan ilgisini azaltırken, yatırımcılar yeni alım için beklemeye geçti. Gram altının 6 bin 550 lira seviyesine gerilediği piyasada, fiyatların daha da düşebileceği beklentisiyle yatırımcıların yeni alım için bir süre daha beklediği belirtiliyor.

'nın () olası faiz adımları ve küresel enflasyon baskısıyla dalgalanan piyasasında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan ve kar satışlarıyla geri çekilen , kuyumcu ekranlarında 6 bin 550 TL seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, düşüşün yatırımcıda kafa karışıklığı oluşturduğunu belirtirken; çeyrek altın 10 bin 500 TL, tam altın ise 42 bin TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Öte yandan, altındaki sert düşüş vatandaşın altına olan ilgisini azaltırken, yatırımcılar yeni alım için beklemeye geçti. Yüksek seviyelerden altın alanların satıştan kaçındığı piyasada, birçok yatırımcı fiyatların daha da gerileyebileceği beklentisiyle yeni yatırım için bir süre daha bekliyor.

KUYUMCUDAN KRİTİK UYARI: "FED BEKLENTİSİ ALTINI BASKILAYACAK"

Altının geçtiğimiz haftaya düşüşle başladığını belirtip piyasadaki dinamikleri değerlendiren kuyumcu Nasir Amcalar, satış baskısına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler etkili oldu. Önümüzdeki süreçte Fed’in faiz indirimi yapma ihtimalinin biraz daha yükselmesi, altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından enflasyon baskısı da oluştu. ABD’de enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu nedenle ABD geçtiğimiz ay bir faiz artırımına gitti ve önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırması bekleniyor. Bu beklenti de altına satış yönünde bir talep oluşturuyor. Altın haftaya yükselişle başladı. Ancak gün içerisinde satış baskısı etkili oldu. Altın, pazartesi günü ilk açılış saatlerinde geçtiğimiz haftanın kapanışına göre bir miktar daha yüksek açıldı. Geçtiğimiz hafta 6 bin 580 lira seviyesindeydi. Haftaya 6 bin 600 liranın üzerinde başladı ancak öğleden sonra altın tarafında bir kar satışı geldi. Şu anda 6 bin 550 lira seviyesinden işlem görüyor."

Gram altın 6 bin 550 TL'ye geriledi, yatırımcı pusuda: Düşüş sürebilir

"7 BİN 500 - 8 BİN LİRADAN ALANLAR ZARARDA"

Altının bu kadar düşmesini kimsenin beklemediğini vurgulayan Amcalar, yüksek fiyattan alanların elindeki altını tutmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu düşüşün hem vatandaşı hem de yatırımcıyı altından uzaklaştırdığını söyleyebiliriz. Çünkü altının 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinde olduğu dönemde yoğun bir talep oluştu ve çok sayıda kişi bu seviyelerden altın aldı. Bu nedenle, yüksek fiyattan altın alanlar şu anda zararda oldukları için ellerindeki altını, zorunlu bir ihtiyaçları olmadığı sürece satmak istemiyor. Şu anda satış yapanlar ya acil bir ihtiyacı olduğu için ya da yatırımını başka bir alanda değerlendirmek istediği için satış gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, altını bu fiyatlardan düşük gören ve orta-uzun vadeli yatırım düşünenler de alımlarını sürdürüyor."

PİYASADA GÜNCEL RAKAMLAR: FAİZ ARTIRIMI GELİRSE DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Önümüzdeki dönemde faiz hamlelerinin piyasayı nasıl şekillendireceğine değinen Amcalar, güncel satış fiyatlarını da paylaştı:

"Önümüzdeki süreçte bir faiz artırımı gerçekleşmesi halinde gram altında bir miktar daha düşüş yaşanabilir. Altının düşmesini bekleyen yatırımcılar da bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Şu anda gram altın 6 bin 550, çeyrek altın 10 bin 500, yarım altın 21 bin, tam altın ise 42 bin liradan işlem görüyor.

 

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ETİKETLER
#altın
#gram altın
#Fed
#abd merkez bankası
#Nasir Amcalar
#Ekonomi
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