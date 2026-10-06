Altın için sert dalgalanma uyarısı: İslam Memiş net tarih verdi

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İstanbul
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasasına ilişkin kritik seviyeleri açıklayarak takip edilmesi gereken bant aralıklarını duyurdu.
Ekim ayının ikinci ve üçüncü haftasında yaşanabilecek sert hareketlere karşı yatırımcıları uyaran Memiş, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için rakam vererek beklentilerini sıraladı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in altın ve gümüşe dair o açıklamaları şöyle şekillendi:
"Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4140 dolar seviyesinde dar bant aralığına sıkıştı. Çarşamba akşamı Fed tutanakları açıklanacak. Burada Fed'in yol haritası biraz daha net bir şekilde belirlenecek. Bu tutanaklarda Fed nasıl yol haritası belirleyecek bu tarafı inceleyeceğiz. Ama önümüzdeki hafta her ayın ikinci haftası olduğu gibi Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları önemli. 21 Ekim'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalarda Fed'in faiz kararı fiyatlanmaya başlandı. Yani 25 bas puanlık faiz artırımı olabilir piyasalarda bekleniyor. O yüzden önümüzdeki haftadan sonra Amerika'da enflasyon rakamları beraberinde Fed'in faiz kararı küresel piyasaların odağında olunca bu taraf daha önemli olacak."
"O yüzden Amerikan tahvil faizleri geçen hafta %5.38'e kadar yükseldi oradan tekrar %5.18'e kadar geri çekildi. Yani tahvil faizleri kuvvetli. Jeopolitik gerilim devam ediyor. Petrol fiyatları kısmen 100 dolar seviyesinin altına sarktı ama 100 dolar seviyesinden uzaklaşmak da istemiyor. O yüzden altın tarafı, gümüş tarafı diğer endüstriyel metallerde baskı altında kalmaya devam ediyor. Yine teknik olarak 4070 - 4370 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bu bant aralığı bizim için önemli. Aşağıda 4070 dolar seviyesi var, yukarıda 4370 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını takip edebilirsiniz."
"Gram altın TL fiyatı Kapalı Çarşı piyasasında 6.582 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatında 6.500 - 7.000 lira aralığındaki dalgalanma yine kısa vadede devam ediyor olacaktır."
"Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 61 dolar seviyesinin üzerine, altın gümüş rasyosu gerilediği için gümüş haftanın ilk işlem gününde altına kıyasla biraz daha bir pozitif seyir sergiledi. Ama tamamen bir yükseliş başladı demek için erken. Burada 58-62 dolar aralığındaki trendi takip edeceğiz. 62 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlar 64 ve 65 dolar seviyesini bize işaret edecek. Aşağıda 58 dolar seviyesinin destek seviyesi, yukarıda 65 ve 67 dolar seviyesine direnç seviyesi olarak yine takip edebilirsiniz."
"Dolar stabil, çok agresif bir dalgalanma görmüyoruz. Ons gümüş tarafında da 61 dolar seviyesi var. Haliyle gümüşün gram fiyatı da 96,5 lira seviyesinde, 100 lira seviyesinin altında. Burada 90 - 100 lira aralığında dalgalanan bir trend görebiliriz diye düşünüyorum gram gümüş tarafında."
"Yine altının gram fiyatı gibi, yine gümüş ons tarafı altının onsu gibi dar bant aralığına yerleşti. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamlarına odaklandı. Yani önümüzdeki hafta değerli metallerde altın ve gümüş tarafında sert dalgalanmalar, ondan sonraki hafta yani 3. haftada Fed'in faiz kararından kaynaklı yine sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Yani Ekim ayı içerisinde altın tarafında, gümüş tarafında sert dalgalanmaları göreceğimiz bir dönem karşımızda olacaktır."