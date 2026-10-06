Altın için sert dalgalanma uyarısı: İslam Memiş net tarih verdi

'4070 İLE 4370 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİZ'

"O yüzden Amerikan tahvil faizleri geçen hafta %5.38'e kadar yükseldi oradan tekrar %5.18'e kadar geri çekildi. Yani tahvil faizleri kuvvetli. Jeopolitik gerilim devam ediyor. Petrol fiyatları kısmen 100 dolar seviyesinin altına sarktı ama 100 dolar seviyesinden uzaklaşmak da istemiyor. O yüzden altın tarafı, gümüş tarafı diğer endüstriyel metallerde baskı altında kalmaya devam ediyor. Yine teknik olarak 4070 - 4370 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bu bant aralığı bizim için önemli. Aşağıda 4070 dolar seviyesi var, yukarıda 4370 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını takip edebilirsiniz."