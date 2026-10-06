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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:57

Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu olan Müge Anlı, son zamanlarda ortaya atılan estetik ve filtre iddialarına cevap verdi. ‘Bende estetik yok’ diyerek son noktayı koyan ünlü isim Müge Anlı, yapmış olduğu açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:57

hakkına yapılan ve yorumlarına cevap verdi. Programı takip eden takipçileri tarafından yüzüne estetik yaptırdığı ve programda filtre kullandığına dair ortaya atılan iddialara açıklamalarıyla cevap veren Müge Anlı, ‘Bende estetik yok, kıskanıyorlar beni’ diyerek dikkatleri üzerine çekti.

MÜGE ANLI’DAN ESTETİK VE FİLTRE İDDİALARINA CEVAP!

’nin en çok izlenen programlarından biri olan , konularıyla dikkatleri üzerine çekerken ünlü sunucu Müge Anlı’nın yüzüne estetik ve filtre iddialarıyla gündeme geldi. Yeni sezonuna geçtiğimiz haftalarda başlayan Müge Anlı, programın başından beri yazılan yorumlarla da oldukça dikkatle takip ediliyor.

Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni

Öyle ki Müge Anlı’nın yüzüne estetik yaptırdığı hatta program da yayın esnasında yüzüne filtre kullanıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ekranlara gelen ünlü isim, bir arkadaşı aracılığıyla bu iddiaları gördüğünü ifade etti.

Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni

Programında da konu hakkında konuşan Müge Anlı, ilk bölümlerden itibaren her yerde yayınlarının olduğunu söyleyerek estetik ve filtre kullanmadığını belirtti. Öyle ki maçlara gittiğinde de ekranlarda kendine filtre uygulattığını da iddia edilmesi üzerine sert tepkiler vererek olumsuz yorumlarla ilgili son noktayı koydu.

Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni

SON NOKTAYI KOYDU: KISKANIYORLAR BENİ

Estetik ve filtre iddialarıyla gündeme gelen Müge Anlı, sadece kendi programında değil, maça gittiğinde bile yüzüne filtre koydurduğu konusuna da açıklık getirdi. Müge Anlı, “Maça filan gittiğimizde de orada görüyorlar. Kadına bak canlı yayına bile filtre koydurmuş diyorlar. Hani öyle bir şey olabileceğini düşünüyor.” diyerek sert tepkilerde bulundu.

Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni

Kendisi hakkında yapılan estetik muhabbetlerine son noktayı koyan Müge Anlı, bu tarz yorumların kendisini üzmediğini aksine mutlu ettiğini ifade ederek, “O beni üzeceğini sanırken aslında ne kadar mutlu ediyor. Kıskanıyorlar beni.” sözlerini kullandı.

Müge Anlı’dan estetik ve filtre iddialarına cevap! Son noktayı koydu: Kıskanıyorlar beni

Kendisine yapılan kötü yorumları bile iltifat olarak aldığını söyleyen Müge Anlı, kullandığı kelimelerle de tekrardan gündem oldu. Estetik ve filtre konusunda yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanan Müge Anlı, hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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ETİKETLER
#estetik
#filtre
#Müge Anlı
#müge anlı ile tatlı sert
#ATV
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