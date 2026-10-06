Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

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İstanbul
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hayatta kalmak için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İlik nakli olmak isteyen çocuğuna babasının adını vermeyen annesi Nihal Beyit tutuklanınca her şeyi anlattı.
Hamid'in babası olduğunu düşündüğü kişinin adını veren Nihal Beyit'in ifadeleri sonrası babası bulundu. Hamid'e benzediği ve babası olduğu düşünülen şahıs Müge Anlı canlı yayınına katıldı.
Müge Anlı açıklamada "Hamid'in biyolojik babası olduğunu düşündüğü kişinin adını verdi. Fotoğraflar geldi gerçekten Hamid'e çok benziyor. Bu kişinin Nihal'ın teyze kızının komşusu olduğu söyleniyor" dedi.
Müge Anlı devamında ifadeye dair şunları söyledi:
"Anne diyor ki o dönem kocamdan şiddet görüyordum bu kişiyle tanıştım diyor o kişinin adını veriyor. O kişi çağırılıyor o kişi de geliyor. O kişi beni bulmak istese Nihal bulurdu diyor. Alkollüyken Nihal ile tanıştığını söylüyor. Hamid annen son derece emin, DNA yapılana kadar bu kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi."
Türkiye'nin konuştuğu baba ise canlı yayına katılarak yaşananları anlattı. Canlı yayına bağlanan kişi "19 sene önce 1 veya 2 kere karşılaştık. Annesini hatırlama imkanım yok. Alkol masasında olan bir hataydı. Arkadaşım kafa dağıtmak için beni yaşadığı kadının evine götürdü. Sonra tanıştık ve her şey gelişti" dedi.