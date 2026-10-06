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Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:03

Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid, Türkiye'nin gündemine oturdu. Tutuklandıktan sonra her şeyi anlatan anne Nihal Beyit, Hamid'in babası olduğunu düşündüğü kişinin adını verdi. Şahıs ise canlı yayına katılarak Hamid ile konuştu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:03

ile Tatlı Sert'te hayatta kalmak için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İlik nakli olmak isteyen çocuğuna babasının adını vermeyen annesi Nihal Beyit tutuklanınca her şeyi anlattı. 

HABERİN ÖZETİ

Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, hayatı için babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası, annenin tutuklanmasının ardından canlı yayına katılarak babalık iddialarını doğruladı.
18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, hayatta kalmak için biyolojik babasını arıyor.
Hamid'in annesi Nihal Beyit, tutuklanmasının ardından çocuğunun babasının kim olduğunu açıkladı.
Hamid'in biyolojik babası olduğu düşünülen kişi Müge Anlı canlı yayınına katıldı.
Hamid'in babası olduğunu düşündüğü kişi, Nihal Beyit ile 19 sene önce alkol masasında tanıştığını ve bir hata olduğunu belirtti.
Babalık durumu netleşene kadar şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
DNA testi yapılacaktır.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

HAMİD'İN BABASI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN KİŞİ YAYINA KATILDI

Hamid'in babası olduğunu düşündüğü kişinin adını veren Nihal Beyit'in ifadeleri sonrası babası bulundu. Hamid'e benzediği ve babası olduğu düşünülen şahıs Müge Anlı canlı yayınına katıldı. 

Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

"FOTOĞRAFLAR GELDİ, GERÇEKTEN BENZİYOR"

Müge Anlı açıklamada "Hamid'in biyolojik babası olduğunu düşündüğü kişinin adını verdi. Fotoğraflar geldi gerçekten Hamid'e çok benziyor. Bu kişinin Nihal'ın teyze kızının komşusu olduğu söyleniyor" dedi.

Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

DNA TESTİ YAPILACAK 

Müge Anlı devamında ifadeye dair şunları söyledi:

"Anne diyor ki o dönem kocamdan şiddet görüyordum bu kişiyle tanıştım diyor o kişinin adını veriyor. O kişi çağırılıyor o kişi de geliyor. O kişi beni bulmak istese Nihal bulurdu diyor. Alkollüyken Nihal ile tanıştığını söylüyor. Hamid annen son derece emin, DNA yapılana kadar bu kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi."

Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı: Canlı yayına katıldı

"ALKOL MASASINDA OLAN BİR HATAYDI"

Türkiye'nin konuştuğu baba ise canlı yayına katılarak yaşananları anlattı.  Canlı yayına bağlanan kişi "19 sene önce 1 veya 2 kere karşılaştık. Annesini hatırlama imkanım yok. Alkol masasında olan bir hataydı. Arkadaşım kafa dağıtmak için beni yaşadığı kadının evine götürdü. Sonra tanıştık ve her şey gelişti" dedi.
 

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#Müge Anlı
#DNA testi
#Tatlı Sert
#Nihal Beyit
#Hamid Yorulmaz
#Magazin
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