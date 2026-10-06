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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:13

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor

BİM 11-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM’de önümüzdeki hafta televizyon çeşitlerinden, telefon tutucuya, şarjlı süpürgeden, stand miksere, set üstü ocaktan, aspiratöre, buharlı ütüden koltuk yıkama makinesine onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. Eliptik Bisiklet 7.950 TL, Koşu Bandı 17.950 TL, 3D Tarayıcı 34.990 TL, 3D Yazıcı 18.990 TL, Lazer Gravür Cihazı 24.990 TL, Trambolin 5.250 TL, Yumruk Topu 3.950 TL, 2 Kapaklı 4 Bölmeli dolap 2.190 TL, Çerçeveli Ayna 1.690 TL , Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 14.900 TL’den satışa sunulacak. Alternatif olarak Beyaz Cam ankastre set 16.900 TL, Mini buzdolabı 8.900 TL, Hava temizleyici- vantilatör 5.990 TL’den satışa çıkacak. Peki BİM’de yeni haftada neler var? İşte, 11-14 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

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Editor
 Beyza Çolak
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11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:13

11-14 Ekim kataloğu yayımlandı. BİM markette her hafta olduğu gibi 11-14 Ekim haftasında da birçok ürün indirmli fiyatları ile raflarda olacak. Bu hafta BİM'de tekonolojiden küçük ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden tamir eşyalarına kadar onlarca üründe indirm fırsatı var. Bu hafta BİM'de el aletleri dikkat çeken ürünler arasında. Kauçuklu Tokmak 179 TL, Tornavida Seti 290 TL , Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL , Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL , Çok İşlevli Testere Seti 199 TL , Mini Kıl Testere 150 mm   49 TL , Düz Kontrol Kalemi 49 TL'den satışa çıkacak. Öte yandan hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleride 11-14 Ekim tarihlerinde indirme girecek ürünler arasnda. Şarjlı Süpürge 11.390 TL, Philips Kablosuz Dikey Süpürge 11. 390 TL , Stand Mikser İnci Beyazı 4. 990 TL Beyaz Cam Set Üstü Ocak    3.290 TL, Sürgülü Aspiratör 1.990 TL, Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 2.990 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.900, Buharlı Ütü 1.290  TL Peki 11-14 Ekim tarihlerinde BİM'de başka hangi ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 11-14 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları... 

HABERİN ÖZETİ

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor

Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
BİM'in 11-14 Ekim tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, el aletlerinden bebek ürünlerine kadar çeşitli indirimli ürünler yer alıyor.
11-14 Ekim tarihleri arasında BİM markette teknoloji, küçük ev eşyaları, kişisel bakım ve tamir ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.
Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında el aletleri (Kauçuklu Tokmak 179 TL, Tornavida Seti 290 TL, Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL vb.) bulunuyor.
Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri arasında Şarjlı Süpürge (11.390 TL), Philips Kablosuz Dikey Süpürge (11.390 TL), Stand Mikser (4.990 TL) gibi ürünler de indirimde olacak.
Teknoloji ürünleri kategorisinde TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV (36.500 TL) ve 55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV (21.500 TL) gibi televizyonlar yer alıyor.
Bebek ürünleri arasında Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu (399 TL) ve Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi (399 TL) gibi çeşitli aksesuarlar bulunuyor.
Ayrıca spor ekipmanları da kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında; Eliptik Bisiklet (7.950 TL), Koşu Bandı (17.950 TL) ve Trambolin (5.250 TL) gibi ürünler satışa sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 51 saniyeye düşürüldü.
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11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor

TCL 65 İnç 4K QLED HDR Google TV 36.500 TL 
55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV     21.500 TL 
Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu    399 TL 
Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi 399 TL
Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik 199 TL 
BabyCo Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu 175 TL
Yağlayıcı Ve Pas Sökücü    149 TL 
Hızlı Yapıştırıcı 139 TL 
Kauçuklu Tokmak 179 TL 
Tornavida Seti 290 TL 
Maket Bıçağı Eco Yedekli (10'lu) 59 TL 
Kemer Delici 6 Uçlu 249 TL 
Çok İşlevli Testere Seti 199 TL 
Mini Kıl Testere 150 mm    49 TL 
Düz Kontrol Kalemi 49 TL 
 

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor


Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti 79 TL 
6'lı Tornavida Seti 199 TL 
Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL 
Kauçuk Saplı Spatula 49 TL 
Şifreli Asma Kilit 75 TL 
Çatallı Çekiç 169 TL 
Doğalgaz Menfezi 59 TL 
Çift Taraflı Akrilik Silikon Bant 29 TL 
Beyaz Sızdırmaz Bant 79 TL 
İşçi Eldiveni 49 TL 
Kapı Tamponu 4'lü 29 TL 
Pro El Feneri    199 TL 
Philips Şarjlı Süpürge 11.390 TL 
Philips Kablosuz Dikey Süpürge 11. 390 TL 
Stand Mikser İnci Beyazı 4. 990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak    3.290 TL
Sürgülü Aspiratör 1.990 TL
Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 2.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 5.900
Buharlı Ütü 1.290 TL
 

 

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor

Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL
Saç Düzleştirici 375 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 699 TL
Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası 299 TL
Yüz Masaj Cihazı 499 TL
Led Işıklı Ayna    129 TL
Eğitici Köpekçik 1.699 TL
3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL
Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL
Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL
Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL
Dokun Hisset Puzzle 12 Parça 219 TL 
Keçe Aktivite Kitabı 399 TL
Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL
 

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor

Geveze Telefon 749 TL 
Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL
Çocuk Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL
İnkılâp İlk Kitaplarım 35 TL
Yükselen Zeka Agumino-Bebeğime İlk Hediyem 299 TL 
Pilsan 100'lü Oyun Havuzu Topu 279 TL 
Sallanan At 899 TL 
İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 159 TL
Bebek Fotoğraf Albümü 100'lü 99 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL
BabyCo Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL 
Lisanslı Pilli Abajur 249 TL 
Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL 
Figürlü Gece Lambası 199 TL 
Çelik Renkli Termos 1.099 TL
Eğitici Plak Çalar 859 TL
Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası    169 TL
Mondi Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL
 

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor

Mondi Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 3'lü    109 TL
Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL
Mondi Oyuncak Pelüş Tavşanım 499 TL
Oyuncak Müzikal Telefon    319 TL
Woody Ahşap Tak Çak 199 TL
Woody Akıllı Şekiller 259 TL
Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL
Yürüyüş Arkadaşım    159 TL
Pelüş Bez Bebek ~40 cm    319 TL
Potalı Yuvarlama Kulesi    199 TL
Aktiviteli İlk Adım Arabam    649 TL
Oyuncak Pelüş Çeşitleri 299 TL
Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı    329 TL
Duyusal Oyuncak Tırtıl    99 TL
Robota Dönüşen İş Aracı    229 TL
Fil Bebek Çıngırağı    129 TL
Oyuncak Oyuncak Elektrik Süpürgesi    149 TL

11-14 Ekim BİM Aktüel Kataloğu 2026! Şarjlı süpürge, sürgülü aspiratör, led ışıklı ayna,buharlı ütü geliyor


Eliptik Bisiklet 7.950 TL 
Koşu Bandı 17.950 TL 
3D Tarayıcı 34.990 TL 
3D Yazıcı 18.990 TL 
Lazer Gravür Cihazı 24.990 TL 
Trambolin 5.250 TL 
Yumruk Topu 3.950 TL 
2 Kapaklı 4 Bölmeli dolap  2.190 TL 
Çerçeveli Ayna 1.690 TL 
Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 14.900 TL 
Beyaz Cam ankstre set 16.900 TL 
Mini buz dolabı 8.900 TL 
Hava temizleyici- vantilatör 5.990 TL

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ETİKETLER
#teknoloji
#Aktüel Ürünler
#BİM
#Philips
#11-14 Ekim
#Ekonomi
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