Hatay’da zamana karşı yarış: Bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür

Hatay’da görev başındaki bir polis memuru, bilinci kapanan bir bebeğin imdadına yetişti. Bebeğin durumunun kritik olduğunu fark eden polis, baba ve kucağındaki bebeği motosikletine alarak sirenler eşliğinde en yakın hastaneye yetiştirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ANLAMLI TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum. Bebeğimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Emniyet teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlarken ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polislerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.