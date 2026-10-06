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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:05

Hatay’da zamana karşı yarış: Bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür

Hatay’da bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren kahraman polis memuru için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tebrik mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi, saniyelerin hayati önem taşıdığı andaki hızlı müdahaleden dolayı emniyet mensubuna teşekkür etti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:05

’da görev başındaki bir memuru, bilinci kapanan bir bebeğin imdadına yetişti. Bebeğin durumunun kritik olduğunu fark eden polis, baba ve kucağındaki bebeği motosikletine alarak sirenler eşliğinde en yakın hastaneye yetiştirdi.

Hatay’da zamana karşı yarış: Bilinci kapanan bebeği hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ANLAMLI TEŞEKKÜR

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum. Bebeğimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Emniyet teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlarken ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polislerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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#polis
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#içişleri bakanı
#Emniyet Teşkilatı
#Politika
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