Malezya sahilleri Türkiye'de üretilen gemiyle korunacak! İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den önemli mesaj

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine katılan ilk Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi (MPMS-1), Türkiye’de inşa edilerek teslim edildi.

ASELSAN VE HAVELSAN İMZASI TAŞIYOR

ASELSAN ve HAVELSAN imzası taşıyan yüksek teknolojili altyapıya sahip geminin teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin teknolojiyi dost ülkelerle birlikte geliştirme anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

“TEKNOLOJİYİ DOSTLARIMIZDAN ESİRGEYEN DEĞİL, BİRLİKTE GELİŞTİREN BİR ÜLKEYİZ”

Türkiye'nin teknolojiyi dostlarında esirgeyen değil, dostlarıyla birlikte geliştiren bir anlayışıyla hareket ettiğini belirten Bakan Çiftçi, "Çünkü inanıyoruz ki; dostluk güvenle, güven iş birliğiyle, iş birliği ise birlikte üretilen eserlerle kalıcı hâle gelir” ifadelerini kullandı.