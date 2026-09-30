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Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:47

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Kayıtsız motokuryelere sıkı denetim başladı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, kayıtsız motokuryelere ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını kaydetti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Kayıtsız motokuryelere sıkı denetim başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:47

yaptığı açıklamada, kullanımındaki artışa ve kazaların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara dair bilgiler aktardı.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Kayıtsız motokuryelere sıkı denetim başladı

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, artan motosiklet kullanımı ve kazaların önlenmesine yönelik yürütülen denetim ve eylem planı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.
Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarında yüzde 57 ile hız ihlali ilk sırada, yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama ikinci sırada yer almaktadır.
Sektörde tespit edilen tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlatılmıştır.
2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısı yüzde 39 artarken motosiklet sayısı yüzde 103 artış göstermiştir.
Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejisi başlatılmıştır.
26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye sokulan '2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı', 4 ana hedef üzerine kurulmuştur ve plan kapsamında 34 performans göstergesi takip edilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Kayıtsız motokuryelere sıkı denetim başladı

ÖLÜMLÜ KAZALARDA EN BÜYÜK ETKEN YÜKSEK HIZ

Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti.

Çiftçi, "Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık." dedi.

5 YILDA MOTOSİKLET SAYISI YÜZDE 103 ARTTI

Göreve geldikleri günden bu yana trafik verilerini yakından incelediklerini ifade eden Çiftçi, 2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısının yüzde 39, motosiklet sayısının ise yüzde 103 arttığına dikkati çekti.

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan 1'i motosiklet iken bu oranın 2030'da her 3 araçtan 1'ine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz."

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi duyurdu: Kayıtsız motokuryelere sıkı denetim başladı

PLAN KAPSAMINDA 34 PERFORMANS GÖSTERGESİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı"nı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye soktuklarını belirten Çiftçi, planın, kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti.

Çiftçi, plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sahada görev yapan güvenlik personeline ve paydaş kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizdi.

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#Trafik Kazaları
#2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı
#Gündem
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