Motokuryenin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Mersin Merkez Yenişehir ilçesinde bir motokuryenin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle, çocuk metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kız çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun ve motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

