Kaza yapan araca yardım etmek isterken kamyonet çarptı: 3 araç birbirine girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Osmangazi ilçesinde saat 05.30 sıralarında bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje, ardından elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazayı gören başka bir araç sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada kayganlaşan yolda ilerleyen kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedip hem ilk kaza yapan araca hem de ona yardım etmek için duran otomobile çarptı ardından refüje çıkarak durabildi.
Meydana gelen zincirleme kazada otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.