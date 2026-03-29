Editor
 | Şenay Yurtalan

Kaza yapan araca yardım etmek isterken kamyonet çarptı: 3 araç birbirine girdi

Bursa'da sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir araç, kaza yaptı. Ona yardım etmek için duran otomobile ise başka bir kamyonet çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

ilçesinde saat 05.30 sıralarında bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje, ardından elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazayı gören başka bir araç sürücüsü yardım etmek için durdu. Bu sırada kayganlaşan yolda ilerleyen kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedip hem ilk kaza yapan araca hem de ona yardım etmek için duran otomobile çarptı ardından refüje çıkarak durabildi.

Kaza yapan araca yardım etmek isterken kamyonet çarptı: 3 araç birbirine girdi

Osmangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, kontrolden çıkan bir otomobil önce refüje ve elektrik direklerine çarptı, ardından yardım etmek için duran başka bir otomobil ile kendisine çarpan kamyonete neden oldu.
Osmangazi ilçesinde saat 05.30 sıralarında bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından elektrik direklerine çarptı.
Yardım etmek için duran başka bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpmasıyla kazaya karıştı.
Kamyonet de ilk kaza yapan araca ve yardım eden otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.
Zincirleme kazada otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kaza yapan araca yardım etmek isterken kamyonet çarptı: 3 araç birbirine girdi

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Meydana gelen zincirleme kazada otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. , olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan araca yardım etmek isterken kamyonet çarptı: 3 araç birbirine girdi
