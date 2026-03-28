Edinilen bilgiye göre Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısında görev yapan Jandarma Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş, Ramazan bayramını ailesiyle geçirmek için Bartın’a geldi. Kumluca beldesinde yaşayan ailesi ile bayramlaşan Heptaş daha sonra yeniden görevine dönmek üzere yola çıktı. Erzurum’a otobüsle ulaşan Heptaş, buradan motosikletiyle görev yaptığı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine doğru Hareket etti. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobile çarpan Umut Can Heptaş, ağır bir şekilde yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti Heptaş’ın cenazesini memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine getirilerek, bu kez ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutta baba ocağına getirilerek helallik alındı.

HABERİN ÖZETİ Bayram dönüşü motosikleti ile kaza yapan Uzman Çavuş dualarla son yolculuğuna uğurlandı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde görevli Jandarma Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş, bayram sonrası görevine dönerken geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş, Ramazan Bayramı sonrası görev yeri olan Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine dönerken Bartın'dan yola çıktı. Erzurum'a otobüsle ulaştıktan sonra motosikletiyle devam eden Heptaş, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Heptaş, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş'ın cenazesi, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde defnedildi. Cenaze törenine Bartın Valisi, Garnizon Komutanı, AK Parti Bartın Milletvekili ve Bartın Belediye Başkanı gibi protokol üyeleri katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Kumluca Merkez Camiinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulunurken, Kumluca merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Serhat Sır, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile birlikte protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı Cenaze namazının sonrasında Uzm. Çvş. Umut Can Heptaş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından omuzlara alınarak taşındı. Heptaş'uın cenazesi göz yaşı ve dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedildi