İsrail Meclisinde sirenler çaldı, vekiller korku içinde sığınaklara koştu

İran'ın İsrail'e yaptığı saldırılar sırasında İsrail Meclisinde (Knesset) sirenler yükseldi. Vekiller panik içinde sığınaklara gitti.
Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.
İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti.
İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.