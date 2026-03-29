Erzurumlu gençlerin adrenalin tutkusu: Merdivenlerden bisikletlerle indiler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Erzurum’da Adrenalin tutkunu genç sporcular cadde ve sokak merdivenlerini bisiklet parkuruna çevirdi. Hem heyecanlı hem de tehlikeli sporu engebeli alanlarda yaparak zamanla sınırlarını zorlayan gençler, Yakutiye ilçesinde Müceldili Konağı yanında bulunan merdivenlerden bisikletleriyle aşağı indi. Gençlerin gösterisi bölgeden geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izledi.