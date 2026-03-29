Erzurumlu gençlerin adrenalin tutkusu: Merdivenlerden bisikletlerle indiler

Erzurum’da Adrenalin tutkunu genç sporcular cadde ve sokak merdivenlerini bisiklet parkuruna çevirdi. Hem heyecanlı hem de tehlikeli sporu engebeli alanlarda yaparak zamanla sınırlarını zorlayan gençler, Yakutiye ilçesinde Müceldili Konağı yanında bulunan merdivenlerden bisikletleriyle aşağı indi. Gençlerin gösterisi bölgeden geçen vatandaşlar tarafından da ilgiyle izledi.

