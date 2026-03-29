Eczaneyi taşlayıp yağla yakmaya çalıştı! Saldırgana '200 metre' yasağı verildi

Erzurum’un Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi üzerinde bulunan ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) 2. Başkanı Abdullah Caner Güven’e ait olan eczane, güpegündüz akıllara durgunluk veren bir saldırıya sahne oldu. Eczanenin önüne elinde poşetlerle gelen ve Güven’in akrabası olduğu belirlenen 61 yaşındaki Ö.Y., yanında getirdiği kaldırım taşlarıyla camları aşağı indirdikten sonra, elindeki sıvı yağı dökerek iş yerini ateşe vermeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların korkuyla müdahale etmeye çalıştığı dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken; olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede Kongre Caddesi’nde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından "iş yerine 200 metreden fazla yaklaşmama" şartı içeren adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.