Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Lucescu bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Lucescu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ Mircea Lucescu antrenmanda yere yığıldı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Lucescu, antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Lucescu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu açıkladı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu ve tesislerideki ilk müdahalenin ardından Bükreş'teki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.