Xabi Alonso'nun Arda Güler ısrarı! Peşini bırakmaya niyeti yok: Teklifin detayları ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezona flaş transferlerle giren Liverpool'da beklenen performansın gösterilememesinin ardından teknik direktör Arne Slot'un koltuğu sallantıya girmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ancak Premier Lig'de hedeflerinden uzak kalan ekipte teknik direktör Slot ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.
El Nacional'in haberine göre; Liverpool, Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmaya varacak. Liverpool ile İspanyol çalıştırıcı arasındaki anlaşmaya iki de transferin ekleneceği öne sürüldü.
Mohamed Salah ile yollarını ayırması beklenen Liverpool'un Real Madrid'den Arda Güler'i listesine aldığı ifade edildi.
Xabi Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı milli futbolcu için Liverpool'un ikna turlarında olduğu ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunduğu aktarıldı.
Ayrıca Alonso'nun Atletico Madrid'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Marc Pubill'i de kadrosunda görmek istediği yazıldı.