İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezona flaş transferlerle giren Liverpool'da beklenen performansın gösterilememesinin ardından teknik direktör Arne Slot'un koltuğu sallantıya girmişti.

HABERİN ÖZETİ Xabi Alonso'nun Arda Güler ısrarı! Peşini bırakmaya niyeti yok: Teklifin detayları ortaya çıktı Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un yerine Xabi Alonso'nun getirileceği ve Arda Güler ile Marc Pubill'in transfer edileceği iddia edildi. Liverpool'da geçen sezon şampiyon olunmasına rağmen bu sezonda beklenen performansın gösterilememesi üzerine teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. El Nacional'in haberine göre Liverpool, Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmaya varacak. Liverpool ile Xabi Alonso arasındaki anlaşmaya iki transferin de ekleneceği iddia edildi. Mohamed Salah ile yolların ayrılması beklenirken Real Madrid'den Arda Güler'in listeye alındığı belirtildi. Liverpool'un Arda Güler'e yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunduğu aktarıldı. Alonso'nun Atletico Madrid'den Marc Pubill'i de kadrosunda görmek istediği yazıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ancak Premier Lig'de hedeflerinden uzak kalan ekipte teknik direktör Slot ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

El Nacional'in haberine göre; Liverpool, Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmaya varacak. Liverpool ile İspanyol çalıştırıcı arasındaki anlaşmaya iki de transferin ekleneceği öne sürüldü.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Mohamed Salah ile yollarını ayırması beklenen Liverpool'un Real Madrid'den Arda Güler'i listesine aldığı ifade edildi.

İLK 11 GARANTİSİ

Xabi Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı milli futbolcu için Liverpool'un ikna turlarında olduğu ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunduğu aktarıldı.

Ayrıca Alonso'nun Atletico Madrid'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Marc Pubill'i de kadrosunda görmek istediği yazıldı.