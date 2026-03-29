Xabi Alonso'nun Arda Güler ısrarı! Peşini bırakmaya niyeti yok: Teklifin detayları ortaya çıktı

Premier Lig'de bekleneni veremeyen Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun oturması bekleniyor. Alonso'nun Arda Güler'i takımda istediği günlerdir konuşuluyordu. Arda Güler'e yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.

29.03.2026
11:36
29.03.2026
İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezona flaş transferlerle giren Liverpool'da beklenen performansın gösterilememesinin ardından teknik direktör Arne Slot'un koltuğu sallantıya girmişti.

Xabi Alonso'nun Arda Güler ısrarı! Peşini bırakmaya niyeti yok: Teklifin detayları ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ancak Premier Lig'de hedeflerinden uzak kalan ekipte teknik direktör Slot ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

El Nacional'in haberine göre; Liverpool, Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşmaya varacak. Liverpool ile İspanyol çalıştırıcı arasındaki anlaşmaya iki de transferin ekleneceği öne sürüldü.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Mohamed Salah ile yollarını ayırması beklenen Liverpool'un Real Madrid'den Arda Güler'i listesine aldığı ifade edildi.

İLK 11 GARANTİSİ

Xabi Alonso'nun Real Madrid'de birlikte çalıştığı milli futbolcu için Liverpool'un ikna turlarında olduğu ve yüksek maaşla birlikte ilk 11 garantisi sunduğu aktarıldı.

Ayrıca Alonso'nun Atletico Madrid'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Marc Pubill'i de kadrosunda görmek istediği yazıldı.

