N'Golo Kante Fenerbahçe'den sonraki transfer rotasını açıkladı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'ndaki kamp sürecinde röportaj verdi. Esasen ise yıldız orta saha, kariyerinin sonu için ülkesini işaret etti.
N'Golo Kante geleceğiyle ilgili açık kapı bıraktı ve "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan bu sözleşmeyi sonuna kadar sürdürmek. Milli takımla ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Karşıma çıkan her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz transfer sürecinde Fransa'ya dönmem de söz konusuydu. Paris FC Kulübü'nde benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama olmadı. Şartlar gereği olmadı. Daha sonra neden kariyerimi Fransa'da bitirmeyeyim ki?" ifadelerini kullandı.