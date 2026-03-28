Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

N'Golo Kante Fenerbahçe'den sonraki transfer rotasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin ara transferdeki sansasyonel hamlesi N'Golo Kante, ülkesi Fransa'da açıklamalarda bulundu. Halihazırda milli takım kampında olan yıldız orta saha, itiraf niteliğinde transfer kritikleri yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 23:57

'nin Suudi Arabistan ekibi 'dan transfer ettiği , 'ndaki kamp sürecinde röportaj verdi. Esasen ise yıldız orta saha, kariyerinin sonu için ülkesini işaret etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı kampında yaptığı röportajda kariyerinin sonunu ülkesinde görebileceğini belirtti.
Kante, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna kadar devam etmenin mantıklı olduğunu söyledi.
Fransa'ya dönme fikrine açık kapı bıraktı ve kariyerini Fransa'da bitirebileceğini belirtti.
Geçen yaz Paris FC ile ilgilendiğini ancak şartların uymadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
N'Golo Kante geleceğiyle ilgili açık kapı bıraktı ve "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan bu sözleşmeyi sonuna kadar sürdürmek. Milli takımla ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Karşıma çıkan her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz transfer sürecinde Fransa'ya dönmem de söz konusuydu. Paris FC Kulübü'nde benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama olmadı. Şartlar gereği olmadı. Daha sonra neden kariyerimi Fransa'da bitirmeyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Futbol
#Fransa Milli Takımı
#al ıttihad
#Fenerbahçe
#Kariyer Sonu
#N'Golo Kante
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.