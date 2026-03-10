Menü Kapat
Sağlık
e-Nabız'a yeni özellik eklendi! Eczane eczane dolaşmaya gerek kalmayacak: Tek tıkla öğrenilebilecek

e-Nabız sistemine yeni eklenen "İlacım Nerede?" özelliğiyle vatandaşlar artık eczane eczane dolaşmayacak. Sağlık Bakanlığınca sisteme eklenen özellikle, vatandaşlar ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu tek tıkla öğrenebilecek.

e-Nabız'a yeni özellik eklendi! Eczane eczane dolaşmaya gerek kalmayacak: Tek tıkla öğrenilebilecek
Sağlık Bakanlığınca e-Nabız sistemine "İlacım Nerede?" özelliği eklendi. 'nın dijital sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları devam ederken, yeni gelen özellikle birlikte vatandaşlar artık eczane eczane dolaşmak zorunda kalmayacak. e-Nabız hesabı olan vatandaşlar, reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde görüntüleyebilecek. Hastalar, yeni özellikle sistemde kayıtlı olan ve son 5 gün içinde düzenlenmiş reçetelerinde yer alan ilaçlarının hangi eczanede bulunduğunu ilçe bilgisiyle sorgulayabilecek.

e-Nabız'a yeni özellik eklendi! Eczane eczane dolaşmaya gerek kalmayacak: Tek tıkla öğrenilebilecek

ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

"İlacım Nerede?" özelliğiyle vatandaşlar aradıkları ilacın bulunduğu eczaneyi, "nöbetçi eczane" seçimi yaparak da sorgulayabilecek. Bu kapsamda, reçete yazıldığı halde mesai saatleri içerisinde eczaneye gidemeyenler de ilaçlarına kısa sürede erişebilecek.

e-Nabız'a yeni özellik eklendi! Eczane eczane dolaşmaya gerek kalmayacak: Tek tıkla öğrenilebilecek

Uygulama, seçilen eczaneye hızlı ulaşımı da destekleyecek. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşların eczaneye en kısa yoldan ulaşması sağlanacak.

HATIRLATMA MESAJI DA GÖNDERİLECEK

"İlacım Nerede?" sekmesinde vatandaşlara yönelik uyarı mesajı da yer alıyor.

İlacın bulunduğu eczane konumunun yer aldığı sayfada, verilerin bir gün önceki stok üzerinden güncellendiği ve ilacın o süre zarfında başka bir hastaya verilmiş olabileceği, bunun için eczaneye gidilmeden önce telefonla ilacın stokunun teyit edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

e-Nabız'a yeni özellik eklendi! Eczane eczane dolaşmaya gerek kalmayacak: Tek tıkla öğrenilebilecek

STOK BİLGİLERİ GÜNCEL TUTULABİLECEK

Uygulama içerisinde veri doğruluğunu güncel tutmak amacıyla hastalar "geri bildirim sistemi"ni kullanabilecek.

İlaç stok durumu, adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ve harita lokasyon doğruluğu gibi başlıklarda vatandaşlar, uygulama üzerinden değerlendirmelerde bulunabilecek.

