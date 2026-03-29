HABERİN ÖZETİ Kurbanlık satışları başladı! İlk fiyatlar belli oldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı'na iki ay kala kurbanlık satışları başladı ve fiyatlarda geçen yıla göre yaklaşık %45'lik bir artış yaşandı. Börezli köyündeki bir çiftlikte satışlara başlayan Halil Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 14 bin ile 25 bin lira arasında olduğu ifade edildi. Geçen yıl büyük baş hisseleri 25-35 bin lira iken bu yıl 40-45 bin lira seviyesinde. Geçen yıl küçükbaşlar 10-15 bin lira iken bu yıl 25 bin liraya kadar çıktı. Halil Gülmez, sattığı kurbanlıkların kesim hizmetini de verdiğini ekledi.

Burhaniye'de kurbanlık satışları başlarken, fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 dolayında arttı. Burhaniye yöresinde bayrama iki ay kala kurbanlık satışları başladı. İlçenin Börezli köyündeki çiftliğinde kurbanlık satışlarına başlayan 65 yaşındaki Halil Gülmez, kesim hizmeti de verdiklerini söyledi. Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Gülmez, küçük başların da 14 bin ile 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Konu Detay Yer Burhaniye Etkinlik Kurbanlık Satışları Başlangıcı Fiyat Artışı (Geçen Yıla Göre) %45 civarında Satış Başlangıcı Bayrama iki ay kala Satış Yapan Kişi Halil Gülmez (65 yaşında) Satış Yeri Börezli köyündeki çiftliği Ek Hizmet Kesim hizmeti Dana Hissesi Fiyatı 42.000 - 45.000 TL Düve Hissesi Fiyatı 38.000 - 40.000 TL Küçükbaş Fiyatı 14.000 - 25.000 TL

Hisse satışlarına başladıklarını kaydeden Halil Gülmez, "3-4 seneden beri kurban işi yapıyorum Bu senede devam ediyoruz. Allah, nasip ederse kurbanlıklarımızı getirdik. İhtiyacı olanlar Börezli yolundayız. Gelip bakabilirler. Hisse satışlarına başladık. 42-45 bin lira dana, 38-40 bin lira ise düve hisseleri. Kuzu da var. Kuzalar 14 bin liradan başlıyor. 20- 25 bin liraya kadar kuzu var. Satışlara devam ediyoruz. Sattığımız kurbanlıkların kesimini de yapıyoruz" dedi.