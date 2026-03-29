Kurbanlık satışları başladı! İlk fiyatlar belli oldu

Burhaniye'de kurbanlık satışları başlarken, fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 dolayında arttı. Burhaniye yöresinde bayrama iki ay kala kurbanlık satışları başladı. İşte ilk rakamlardan tüm detaylar...

'in ilçesinde, kurban bayramına iki ay kala kurbanlık satışları başladı. Kurbanlıklarda büyük baş hisseleri geçtiğimiz yıl, 25-35 bin lira arasında değişirken, bu yıl 40-45 bin lira isteniyor Küçükbaşlarda geçtiğimiz yıl 10-15 bin lira arasında değişen fiyatlar bu yıl 25 bin liraya kadar çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kurbanlık satışları başladı! İlk fiyatlar belli oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı'na iki ay kala kurbanlık satışları başladı ve fiyatlarda geçen yıla göre yaklaşık %45'lik bir artış yaşandı.
Börezli köyündeki bir çiftlikte satışlara başlayan Halil Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini belirtti.
Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 14 bin ile 25 bin lira arasında olduğu ifade edildi.
Geçen yıl büyük baş hisseleri 25-35 bin lira iken bu yıl 40-45 bin lira seviyesinde.
Geçen yıl küçükbaşlar 10-15 bin lira iken bu yıl 25 bin liraya kadar çıktı.
Halil Gülmez, sattığı kurbanlıkların kesim hizmetini de verdiğini ekledi.
Kurbanlık satışları başladı! İlk fiyatlar belli oldu

Burhaniye'de kurbanlık satışları başlarken, fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 dolayında arttı. Burhaniye yöresinde bayrama iki ay kala kurbanlık satışları başladı. İlçenin Börezli köyündeki çiftliğinde kurbanlık satışlarına başlayan 65 yaşındaki Halil Gülmez, kesim hizmeti de verdiklerini söyledi. Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Gülmez, küçük başların da 14 bin ile 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Kurbanlık satışları başladı! İlk fiyatlar belli oldu
KonuDetay
YerBurhaniye
EtkinlikKurbanlık Satışları Başlangıcı
Fiyat Artışı (Geçen Yıla Göre)%45 civarında
Satış BaşlangıcıBayrama iki ay kala
Satış Yapan KişiHalil Gülmez (65 yaşında)
Satış YeriBörezli köyündeki çiftliği
Ek HizmetKesim hizmeti
Dana Hissesi Fiyatı42.000 - 45.000 TL
Düve Hissesi Fiyatı38.000 - 40.000 TL
Küçükbaş Fiyatı14.000 - 25.000 TL

Hisse satışlarına başladıklarını kaydeden Halil Gülmez, "3-4 seneden beri kurban işi yapıyorum Bu senede devam ediyoruz. Allah, nasip ederse kurbanlıklarımızı getirdik. İhtiyacı olanlar Börezli yolundayız. Gelip bakabilirler. Hisse satışlarına başladık. 42-45 bin lira dana, 38-40 bin lira ise düve hisseleri. Kuzu da var. Kuzalar 14 bin liradan başlıyor. 20- 25 bin liraya kadar kuzu var. Satışlara devam ediyoruz. Sattığımız kurbanlıkların kesimini de yapıyoruz" dedi.

