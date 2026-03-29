Aracın kontrolünü kaybetti iki araca çarpıp markete girdi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde , C.M.Y. aracının kontrolünü kaybederek aşırı hızlandı. Önce yoldaki bir araca ardından park halindeki araçlara çarpıp marketten içeri daldı.

HABERİN ÖZETİ Aracın kontrolünü kaybetti iki araca çarpıp markete girdi Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iki araca çarparak bir markete girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Erbaa ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. C.M.Y. idaresindeki 55 AYB 32 plakalı Toyota marka otomobil kontrolden çıktı. Araç önce seyir halindeki bir otomobile, ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan markete girdi. Kazada sürücü ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda sürücü ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.