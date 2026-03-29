Tamire götürülen telefon bomba gibi patladı: Güvenlik kamerası o anları anbean kaydetti

Aksaray’da bir vatandaşın tamir için telefoncuya getirdiği cep telefonu bir bomba gibi patladı. Patlamanın ardından telefon alev alev yanarken, o anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bataryası ölmüş veya şişmiş telefonlara karşı vatandaşları uyaran uzmanlar "Bataryası şiş telefon, saati belli olmayan bir bombadır" ifadelerini kullandı.