Kuyumcuyu bir saniyelik dalgınlıkla oyalayarak yüzüğü alıp kaçtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kuyumcu hırsızlığı kameraya yansıdı. Yeni Turan Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yüzük alma bahanesiyle gelen şahıs fotoğraf çekme bahanesiyle saniyeler içinde yüzüğü alıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin yüzüğü aldıktan sonra hızla kaçtığı, iş yeri sahibi Süleyman Can'ın ise peşinden çıkarak yönünü tespit etmeye çalıştığı görüldü.

Olayın ardından emniyete şikayette bulunulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

