Mudanya’da oltalı hırsız alarmı: Camilere girip ses sistemi çalıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir hırsız, elinde balık oltasıyla camiye girdi; imamın kullandığı yaka ve telsiz mikrofonu çalarak kaçtı. Oltalı hırsızın o anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, aynı hırsızın ilçedeki 3 ayrı camiden aynı yöntemle ses sistemi çaldığı tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 11:28

’nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki Çayırbaşı Camii'ne elinde balık oltasıyla giren bir şahıs, mimberdeki, imamı tarafından vaazda ve namazda kullanılan yaka ve telsiz mikrofonları çalarak kayıplara karıştı.

Çayırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticisi Asalet Yılmaz, sabah namazının ardından öğle namazına kısa süre kala camiye giren kişinin kameralardan cihazları çalıp gittiğini gördüklerini ve daha sonra polise haber verdiklerini söyledi.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Aynı camide 19 yıldır görev yapan imam Ali Remzi Çelik ise şüpheli şahsın yaklaşık 10 yıl öncesine kadar akli dengesinin yerinde olduğunu, belediyede çalıştığını, ancak sonrasında madde kullanımıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade etti. Çelik, şahsın işten çıkarıldığını, eşinden ayrıldığını ve Antalya'da cezaevinde bulunduğunu, bayram izniyle dışarı çıktığını öne sürdü. Şüpheli şahsın daha sonra Güzelyalı Duran Camii'ne giderek burada da mikrofon ve kabloları söküp aldığı öğrenildi. Cami imamı Dursun Çetin, şahsın mikrofonları söküp kablolarını kopardığını, kendisini gördüğünde ise "bu daha başlangıç" dediğini aktardı.

Güzelyalı Yeni Camii (Merkez Camii) imamı Etem Altın da saat 11.00 sıralarında camiye giren şahsın mihrap, kürsü, minber ve müezzinlikte bulunan mikrofonları yerinden sökerek bazılarını alıp götürdüğünü, bazılarını ise kırdığını söyledi. Altın, şahsın zaman zaman camiye gelerek cemaati rahatsız ettiğini belirtti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili inceleme başlatıldı.

