Şiddetli yağış Adana’yı vurdu: Yağmur dereleri taşırdı, yollar göle döndü

Adana'da etkili olmaya devam eden kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle dereler taştı yollar göle döndü, bazı apartmanların bodrum katını su bastı. Caddede bulunan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ise Evren Sitesi'nin bodrum katını su bastı. Su baskını nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Yağmur öğleden sonra bir süreliğine ara verse de meteoroloji akşam saatlerinde yağmurun tekrar etkili olacağını bildirdi.

